潤泰全股東會通過配息5.5元 擬砸逾5.52億元認購南山人壽現增

潤泰全 (2915) 昨日舉行股東常會，會中通過去年財報及盈餘分配案，將每股配發 5.5 元，並訂 7 月 5 日為除息交易日，8 月 1 日發放。此外，潤泰全也於昨日傍晚舉行重訊記者會公告，決議以不超過 5.52 億元認購南山人壽現增案，對南山人壽持股比例達 0.27%。潤泰全董事會決議認購南山人壽保險現金增資普通股，擬以每股 16 元價格、總金額不超過 5.52 億元，認購南山人壽 3450 萬股，持股比例達 0.27%，而潤成對南山人壽則持有 38.74 億股，持股比例為 23%。



展望今年，潤泰全指出，在紡織業務方面，將透過開發設計、生產提供與整合兩岸產品優勢，同時透過供應商策略聯盟，擴大機能性產品與針織市場，以爭取更多客源及訂單量；在品牌代理部分，英國茶品牌 Whittard of Chelsea 將陸續展店，預計為零售業務帶來新成長動能。



而在量販業務方面，潤泰全則提到，雖面對大環境不景氣及同業競爭下，仍將加強各式促銷活動、提升顧客來店頻率，同時運用聯合採購優勢，提供顧客更多元化的選擇，期許業績仍維持穩定成長；至於轉投資部分，則將慎選投資標的， 從事國內外之投資，開創多角化的獲利來源。

