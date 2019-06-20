〈廣明股東會〉因應美中貿易戰調整產能配置 轉移中國產線至台灣、東南亞

廣明 (6188-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理何世池會後表示，目前面臨最大的問題就是美中貿易戰，已規劃將中國產線陸續移至泰國及台灣，估投資金額將增 3 倍；機器人產能方面，桃園龜山廠房擴充後，仍無法滿足訂單需求，正積極尋找其他廠房。

何世池認為，貿易戰對產業一則以喜一則以憂，喜的是可從危機變轉機，原先大量投入中國製造的基地已不可逆，客戶要求遷移產線，可藉此從中找到新機會。

憂的是，原 SSD 輸美訂單數量些微下滑，但不影響整體表現；機器手臂出貨方面，何世池指出，最大訂單量仍來自在中國的台商，原占全球營收比重 3-4 成，如今美中貿易影響，台商忙於轉移產線，訂單需求也減少，不過，在美國出貨量轉強彌補缺口下，整體機器手臂出貨量仍呈現正成長。

何世池表示，美中貿易戰陰霾下，今年資本支出主要圍繞在擴產計畫，原在中國的外接式儲存媒體及擴充式基座產線，已開始轉至泰國，估今年第 3 季，中國產線將全數轉移，其中部分產線考慮轉移台灣，目前仍評估中；SSD 則留在上海生產；機器人產線則仍以台灣為主。

從廣明目前在各地的產能配置來看，何世池表示，泰國廠房目前以租用為主，待未來產能轉移完備後，將規劃買地設廠；台灣廠房方面，桃園龜山廠負責生產機器人，該廠是向母公司廣達租借，由於廣達自身產能已不敷使用，目前廣明已啟動擴產，同時也已開始尋找新廠區。

近期越來越多台商回流，何世池分析，大量廠房回台，若每間廠房需千名員工，恐出現缺工，因此外籍移工的數量勢必會增加。