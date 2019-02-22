潤泰全楊梅廠將歇業改委外代工 節省成本近2成

潤泰全 (2915-TW) 今 (22) 日重訊公告，董事會決議自 4 月 26 日起將旗下楊梅廠歇業，改採委託國內外衛星工廠生產。潤泰全總經理徐志漳說明，楊梅廠營收占比僅 7% 左右，且未來委外代工不至於減少營收，反而可節省約 14-20% 成本，而既有楊梅廠土地仍先行出租關係企業潤弘 (2597-TW)。

徐志漳說明，棉紡業經營環境日益艱困，國內多數業者早已選擇外移、轉業或結束營運，而楊梅廠生產成本早已無法符合客戶需求，虧損日益擴大，近 10 年來每年約虧損 1 億元。

因此，潤泰全董事會決議未來將使楊梅廠訂單委託衛星工廠生產，不至於對營收有重大影響，且因成本降低可提升公司獲利。

目前楊梅廠員工共 303 人，其中本國籍 162 人，符合退休條件者 93 人，而資遣者 69 人，徐志漳說明，對於解聘員工將積極輔導轉介至關係企業，而外籍員工則予以資遣。

楊梅廠土地成本約 2.2 億元，並未重新估價，徐志漳指出，可能會出租或轉售，目前是關係企業潤弘租用中。

展望後市，潤泰全強調正逐步轉型成潤泰集團的控股公司，投資占營收比重約 50%，而品牌代理約 33%，主要是代理國際服飾品牌、皮包和茶葉品牌。