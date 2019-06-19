美股盤中─進行整理 指數小幅上揚 等待Fed公布利率決議

美國股市週三中場少有變動，一個月來的漲勢暫時停止。投資人等待聯準會 (Fed) 公布利率決議。

台北時間 23:34

道瓊工業平均指數上漲 40.75 點或 0.15% 至 26506.29。

Nasdaq 指數上漲 4.43 點或 0.07% 至 7958.31。

S&P 500 指數上漲 1.29 點或 0.04% 至 2919.04。

台北時間凌晨 02:00 Fed 將公布利率決議。預期 Fed 將維持利率不變，投資人將研判今年稍後，Fed 是否會降息。在會後聲明公布後，Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，交易員反應 7 月可能降息，9 月與 12 月均有降息可能。

分析師說，投資人注意 Fed 是否證實市場對 7 月降息的預期。或是 Fed 重申耐心，讓降息的機率下降至約 50%。

近來，在 Fed 公布決議的日子，股市表現不佳。在過去 10 次 Fed 宣布決議的日子裡，S&P 500 有九天下跌。

美國股市 5 月走低，本月則因降息預期，股市反彈。6 月以來，至週三開盤前，S&P 500，道瓊與 Nasdaq 均上漲至少 6%。

由於貿易擔憂及經濟數據轉弱，投資人更加預期 Fed 將會降息。

有報導指出，今年初，白宮曾考慮調降 Fed 主席鮑爾的職務。但國家經濟委員會主席庫德洛週二告訴記者說，川普沒有計畫調降鮑爾職務。

然而週二，當被問到是否有意讓鮑爾去職，川普說，讓我們看看他的所作所為。