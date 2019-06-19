外資買超180億元創逾3年半單日最大量 激勵台幣強升1.78角

外資積極匯入並簇擁台股激勵下，加權指數今 (19) 日大漲 208.6 點，收在 10775.34 點，台幣也受到帶動，終場飆升 1.78 角，兌 1 美元以 31.35 元作收，盤中最高點 31.335 元創 5 月 22 日以來最高價位，外資單日買超衝上 180 億元創 2015 年 11 月 5 日以來單日新高，是股匯雙漲的最大推手。

受外資強勢回流帶動，台資本市場見到暌違已久的股匯雙漲格局，今日外資大買 180 億元，創 2015 年 11 月 5 日以來單日新高，台幣也同樣出現資金行情轉強的訊號，收盤前最高一度衝上 31.335 元，升值多達 1.93 角。

匯銀人士指出，由於聯準會將公布利率決議，在美國總統川普的期望下，能否釋出更偏鴿派的訊息甚至是在本次會議就調降利率，令市場矚目，目前的市況是，多數預期認為本次聯準會不至於降息，但下半年降息機率高，已對美元造成壓力，進而使外資資金回流。

另一方面，匯銀人士也表示，G20 川習會有譜，已經讓人民幣領頭而蠢蠢欲動的貨幣戰緩和下來，台幣本周有望持續偏強。

台幣今日以 31.45 元、升值 7.8 分開出後，最高一度來到 31.335 元，升值多達 1.93 角，終場兌一美元以 31.35 元作收，升值 1.78 角，升幅 0.56%，在非美貨幣中表現最強勁，台北外匯經紀公司成交值 10.43 億美元。