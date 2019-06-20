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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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 1110  東泥     20190620 高雄市前金區五福三路 21 號地下一樓
 1262  綠悅 - KY  20190620 台大醫院會議中心 202 廳 (臺北市中正區徐州路 2 號)          
 1319  東陽     20190620 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號台糖長榮酒店 3 樓         
 1434  福懋     20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號本公司
 1440  南紡     20190620 臺南市南區南門路 261 號 (臺南市勞工育樂中心一樓大會議廳) 
 1442  名軒     20190620 新北市五股區成泰路一段 189 巷 16 號 B1
 1454  台富     20190620 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)               
 1463  強盛     20190620 桃園市大園區北港里大工路 126 號 (本公司大園工廠會議室)   
 1472  三洋紡   20190620 桃園市延平路 147 號 - 桃園市婦女館 3 樓 (303 會議室)          
 1503  士電     20190620 台北市中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店二樓國際廳)      
 1514  亞力     20190620 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區會議中心)
 1539  巨庭     20190620 台中市太平區永成路 80 號 (本公司永成廠)
 1582  信錦     20190620 新北市新莊區建安街 26 巷 4 號 (新莊後港活動中心)           
 1589  永冠 - KY  20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)     
 1615  大山     20190620 雲林縣斗六市西平路 369 號 (本公司會議室)                 
 1722  台肥     20190620 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號)             
 1734  杏輝     20190620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號 (訓練中心第一訓練室)  
 1817  凱撒衛   20190620 新北市三重區興德路 111 號 (代表號)R 樓
 2023  燁輝     20190620 高雄市梓官區梓義里進學路 57 號梓義社區活動中心          
 2028  威致     20190620 本公司六樓會議室 (地址: 台南市官田區南部里 123 號)        
 2033  佳大     20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)
 2207  和泰車   20190620 新北市新莊區明中街 10 號，本公司新莊綜合園區大禮堂      
 2221  大甲     20190620 台中市西屯區台中工業區 39 路 51 號
 2235  謚源     20190620 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室
 2331  精英     20190620 學學國際文化創意事業股份有限公司 (台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓)
 2390  云辰     20190620 新北市土城區中華路一段 50 號 5 樓
 2417  圓剛     20190620 新北市中和區建一路 135 號 (圓剛科技股份有限公司)         
 2448  晶電     20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 101 會議室)    
 2504  國產     20190620 苗栗縣竹南鎮公館里 6 鄰 68 號 (竹南廠)
 2528  皇普     20190620 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店 2 樓祥瑞廳)        
 2543  皇昌     20190620 台北市復興南路一段 390 號 15 樓 (台北市農會大禮堂)         
 2545  皇翔     20190620 台北市中山北路五段 470 巷 8 號 (台北士林萬麗酒店 2F 龍井廳)  
 2599  樂揚     20190620 台北市中山北路二段 41 號地下三樓 (晶華酒店晶英會 B 廳)     
 2743  山富     20190620 台北市南京東路二段 85 號 4 樓
 2836  高雄銀   20190620 高雄市三民區九如一路 797 號 (國立科學工藝博物館南館演講廳)
 2908  特力     20190620 台北市內湖區新湖三路 23 號 6 樓 (本公司六樓大會議廳)       
 2928  紅馬 - KY  20190620 台北市敦化北路 100 號 2 樓 (台北王朝大酒店 - 貴賓軒 5)        
 3032  偉訓     20190620 本公司大會議室 (台南市安南區安和路 2 段 54 巷 225 號)        
 3033  威健     20190620 青青食尚花園會館 (台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號)     
 3051  力特     20190620 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (南區青少年活動中心)       
 3066  李洲     20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓
 3090  日電貿   20190620 本公司一樓會議室 (新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)
 3209  全科     20190620 臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓會議室「自由廣場大樓」      
 3257  虹冠電   20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)
 3362  先進光   20190620 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學工業園區管理局行政大樓 401 會議室)
 3402  漢科     20190620 新竹市高峰路 487 號 2 樓
 3481  群創     20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3492  長盛     20190620 新北市淡水區中正東路二段 69 號 10 樓
 3541  西柏     20190620 新北市中和區建康路 130 號 5 樓之 1 會議室
 3545  敦泰     20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)
 3562  頂晶科   20190620 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 3581  博磊     20190620 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區多功能會議廳)      
 3585  聯致     20190620 桃園市蘆竹區南山路二段 498-2 號 (本公司員工教育訓練室)   
 3587  閎康     20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)                 
 3694  海華     20190620 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓
 3705  永信     20190620 台中市大甲區成功路 315 號 (大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)   
 4142  國光生   20190620 台中市潭子區潭興路一段 3 號 (本公司台中廠區)             
 4150  優你康   20190620 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路 16 號 4 樓會議室   
 4170  鑫品     20190620 新北市汐止區新台五路一段 97 號 6 樓 (本公司會議室)         
 4306  炎洲     20190620 桃園市楊梅區民富路二段 199 巷 15 號 (萬洲化學楊梅廠生活區 3 樓)
 4401  東隆興   20190620 東隆興業股份有限公司彰化廠 (彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)
 4735  豪展     20190620 珍豪大飯店 (新北市三重區光復路一段 67 號 2 樓)             
 4737  華廣     20190620 台中市南區大慶街二段 100 號
 4739  康普     20190620 經濟部工業局新竹工業區服務中心 (新竹縣湖口鄉鳳山村中華路 22 號)
 4905  台聯電   20190620 台北市士林區至善路二段 266 巷 32 號 (青青食尚花園會館)     
 4923  力士     20190620 新北市三重區中正北路 399 號
 4973  廣穎     20190620 台北市內湖區瑞光路 399 號 (自由廣場會議中心 1 樓會議室)    
 4994  傳奇     20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 5011  久陽     20190620 高雄市橋頭區芋林路 299 號 (本公司會議室)                 
 5201  凱衛     20190620 台北馥敦飯店翡翠廳 (台北市南京東路 5 段 32 號 17 樓)         
 5211  蒙恬     20190620 新竹市光復路二段二巷 47 號一樓
 5243  乙盛 - KY  20190620 新北市土城區三民路 4 號 2 樓土城工業區服務中心            
 5258  虹堡     20190620 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 5267  龍翩     20190620 台中市梧棲區大通路 2 號 (本公司會議室)
 5276  達輝 - KY  20190620 新北市汐止區大同路一段 128 號 4F(富信飯店富美廳)         
 5287  數字     20190620 新北市新莊區思源路 40 號 B 劇場 (晶宴新莊館)               
 5291  邑昇     20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室            
 5306  桂盟     20190620 成大會館 C 廳 (台南市東區大學路 2 號)
 5355  佳總     20190620 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店－祥福廳)                 
 5704  老爺知   20190620 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路１１３巷２３號                
 6127  九豪     20190620 桃園市平鎮區平東路一段 160 號 (B1 會議室)                 
 6152  百一     20190620 百一電子員工餐廳 (桃園市中壢區東園路六十九號)          
 6188  廣明     20190620 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店林口店 3 樓)         
 6195  詩肯     20190620 桃園市龜山區頂湖一街 69 號 (本公司會議室)                
 6222  上揚     20190620 新北市汐止區大同路一段 339-2 號
 6225  天瀚     20190620 集思北科大會議中心台北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 203 會議室
 6485  點序     20190620 新竹市展業一路 2 號 (202 會議室)
 6538  倉和     20190620 桃園市龜山區自強北路 17 巷 31 號 (本公司 B1 會議室)          
 6590  普鴻     20190620 臺北市大安區忠孝東路三段 1 號億光大樓 302 會議室          
 6605  帝寶     20190620 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會 (彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷 57-21 號)
 6640  均華     20190620 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (土城工業區服務中心)          
 6648  斯其大   20190620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)          
 6662  樂斯科   20190620 台北市南港區忠孝東路六段 465-1 號 1 樓 (台灣研發型生技新藥發展協會)
 6671  三能 - KY  20190620 經濟部工業局大里工業區服務中心 (台中市大里區仁化里工業路 2 號)
 8045  達運光電 20190620 新北市新北產業園區五工六路 41 號 (本公司會議室)          
 8047  星雲     20190620 星雲電腦股份有限公司 (新北市汐止區福德二路 236 號 4 樓) 第一會議室
 8067  志旭     20190620 新北市五股區五工六路九號會議室
 8127  利汎     20190620 台北市萬華區莒光路 310 號 7 樓
 8131  福懋科   20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室                 
 8287  英格爾   20190620 桃園市龜山區民生北路一段 536 號 R 樓
 8442  威宏 - KY  20190620 台北市中山區中山北路二段 63 號 (台北國賓大飯店)          
 8458  影一     20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (會議中心)                
 8926  台汽電   20190620 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓國際會議廳
 8996  高力     20190620 桃園市中壢區吉林北路 5-2 號總公司營運總部五樓大會議室   
 9907  統一實   20190620 台南市永康區中正北路 837 號 (本公司七樓會議廳)           
 9926  新海     20190620 台北市中山區南京東路二段 123 號 16 樓會議廳               
 1103  嘉泥     20190621 台北市中山北路二段 96 號嘉新大樓一樓
 1109  信大     20190621 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6 基泰台北金融園區願景廳    
 1231  聯華食   20190621 桃園市龜山區文二一街六十八號 (福容大飯店)              
 1236  宏亞     20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)                 
 1305  華夏     20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)
 1418  東華     20190621 本公司新竹廠大禮堂（地址：新竹縣竹北市泰和里 125 號）   
 1435  中福     20190621 新北市中和區景平路 666 號 1 樓
 1436  華友聯   20190621 高雄市三民區陽明路 201 號 5F 至真廳 (寒軒美饌會館)         
 1464  得力     20190621 台南市新市區三舍里 240 號 (本公司員工活動中心一樓)       
 1522  堤維西   20190621 國立台南生活美學館 2 樓 (台南市中華西路二段 34 號)         
 1531  高林股   20190621 桃園市桃園區國際路一段 246 號本公司桃園廠               
 1590  亞德客 - KY20190621 新北市三峽區大學路 63 號 (福容大飯店)
 1593  祺驊     20190621 新竹縣湖口鄉德興路 231 號 (本公司員工餐廳)               
 1713  國化     20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 達文西廳)    
 1737  台鹽     20190621 台南市南區健康路一段 297 號臺鹽實業股份有限公司大禮堂   
 1788  杏昌     20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)    
 1905  華紙     20190621 台北市杭州南路一段 24 號交通部集思國際會議中心國際會議廳 3 樓
 2010  春源     20190621 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號 (本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
 2066  世德     20190621 高雄市大寮區華中路 1 號 3 樓 (大發工業區服務中心 3F 大禮堂)  
 2069  運錩     20190621 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2109  華豐     20190621 彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段 20 號 (本公司花壇廠)        
 2201  裕隆     20190621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2245  詠勝昌   20190621 台南市仁德區中正路三段 209 號 (本公司會議室)             
 2248  華勝 - KY  20190621 台北市中山區南京東路三段 225 號 4 樓 (大同大樓 4 樓會議室)   
 2301  光寶科   20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2302  麗正     20190621 新北市土城區中山路 71 號 (本公司三樓禮堂)                
 2317  鴻海     20190621 新北市土城區土城工業區自由街 2 號
 2324  仁寶     20190621 台北市內湖區瑞光路 581 號本公司地下 1 樓
 2332  友訊     20190621 自由廣場會議中心－國際演藝廳 (台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓)
 2351  順德     20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)
 2352  佳世達   20190621 桃園市桃園區莊敬路一段 300 號尊爵大飯店三樓國際廳       
 2354  鴻準     20190621 新北市土城區土城工業區中山路 66-1 號
 2358  廷鑫     20190621 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 (301 會議室)                 
 2363  矽統     20190621 新竹市公道五路二段 180 號 (矽統科技大樓)                 
 2365  昆盈     20190621 新北市三重區光復路一段 67 號 3 樓 (珍豪大飯店國際宴會廳)   
 2382  廣達     20190621 本公司視聽教室 (桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓)  
 2388  威盛     20190621 新北市新店區北新路三段 205 號 (豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 
 2412  中華電   20190621 新北市板橋區民族路 168 號中華電信學院
 2428  興勤     20190621 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2462  良得電   20190621 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 (深坑假日飯店)              
 2468  華經     20190621 華經大樓 2 樓會議室 (台北市內湖區行愛路 78 巷 25 號 2 樓)      
 2471  資通     20190621 台北市中山北路二段 111 號雙連大樓 8 樓 807 室               
 2498  宏達電   20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)          
 2511  太子     20190621 台南市南門路 261 號勞工育樂中心一樓第 1 會議室            
 2515  中工     20190621 台北市八德路四段 138 號 11 樓 (京華城 11 樓會議室)           
 2534  宏盛     20190621 台北市敦化北路 100 號 2 樓貴賓軒 11 室
 2596  綠意     20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)         
 2603  長榮     20190621 桃園市蘆竹區新南路 1 段 163 號 15 樓會議廳
 2636  台驊投控 20190621 國泰金融會議廳 G 廳 (台北市信義區松仁路 9 號)              
 2886  兆豐金   20190621 台北市吉林路 100 號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓         
 2892  第一金   20190621 台北市重慶南路 1 段 30 號 (第一銀行總行 22 樓大禮堂)         
 3036  文曄     20190621 新北市中和區中正路 738 號 18 樓
 3037  欣興     20190621 桃園市桃鶯路 398 號 - 住都大飯店
 3044  健鼎     20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)     
 3062  建漢     20190621 建漢科技股份有限公司 (新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉園區三路 99 號)
 3114  好德     20190621 台北市敦化南路一段 25 號 6 樓 (本公司會議室)               
 3205  佰研     20190621 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓 (南港軟體園區 F 棟 3 樓視聽教室)  
 3228  金麗科   20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)
 3266  昇陽     20190621 台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓
 3268  海德威   20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (財團法人台中世界貿易中心)      
 3276  宇環     20190621 源友咖啡廳一樓會議室 (桃園市平鎮區工業五路 8 號)         
 3313  斐成     20190621 台南市東區中華東路三段 336 巷 1 號 (台糖長榮酒店三樓天鵝廳)
 3452  益通     20190621 台南市安南區工業二路 31 號舉行 (經濟部南台灣創新園區服務館)
 3491  昇達科   20190621 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵站)     
 3521  鴻翊     20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)        
 3526  凡甲     20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)          
 3550  聯穎     20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店（原福朋喜來登飯店))
 3631  晟楠     20190621 福容大飯店 (桃園縣龜山鄉文二一街 68 號)
 3633  云光     20190621 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓 (聯合科技大樓會議室)         
 3645  達邁     20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室
 3652  精聯     20190621 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)
 3661  世芯 - KY  20190621 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 1 樓 (學學文創志業大樓)    
 3712  永崴投控 20190621 新北市土城區中央路四段 49 號 (2 樓會議室)                 
 4102  永日     20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)                 
 4119  旭富     20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)              
 4163  鐿鈦     20190621 台中市南屯區精科路 9 號 (本公司會議室)
 4180  安成藥   20190621 臺北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓
 4186  尖端醫   20190621 新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 (活動中心)                 
 4402  福大     20190621 台中港關連工業區服務中心會議室 (台中市梧棲區自強路 280 號)
 4506  崇友     20190621 桃園市楊梅區梅獅路二段 688 號 (崇友實業股份有限公司楊梅廠)
 4934  太極     20190621 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路 5 號               
 4938  和碩     20190621 沃田旅店大會堂 (台北市中山北路七段 127 號)               
 4946  辣椒     20190621 台北市松山區東興路 8 號地下一樓 (統一期貨多媒體中心)     
 4958  臻鼎 - KY  20190621 桃園市大園區三石里三和路 5 號 2 樓 (大園區三石里社區發展協會)
 4967  十銓     20190621 新北市中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
 5210  寶碩     20190621 台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓 (全球科技廣場會議室)
 5228  鈺鎧     20190621 台中市南屯區精科東路 15 號 (本公司)
 5285  界霖     20190621 高雄市楠梓加工出口區中央路 58 號 (界霖科技營運總部 7 樓會議室)
 5286  育駿     20190621 台北市復興北路 99 號 15 樓
 5312  寶島科   20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 17 樓
 5340  建榮     20190621 桃園巿楊梅區大模街九號三樓 (楊梅區農會三樓)            
 5381  合正     20190621 桃園市中壢區東園路 57 號 (中壢工業區服務中心)            
 5439  高技     20190621 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (住都大飯店)
 5515  建國     20190621 台北市羅斯福路 4 段 85 號地下 1 樓 (集思會議中心 / 台大館洛克廳)
 5520  力泰     20190621 新北市汐止區樟樹二路 43 號
 5880  合庫金   20190621 臺北市松山區長安東路二段 225 號 B 棟 1 樓 (合庫銀行總行文康中心)
 5903  全家     20190621 新北市淡水區中正東路二段 29 號 4 樓本公司研修中心         
 6021  大慶證   20190621 臺北市松江路一六八號十三樓 (臺灣省商業會之會議廳)      
 6118  建達     20190621 本公司會議室 (新北市新店區中正路 531 號 5 樓)              
 6142  友勁     20190621 麗嬰房大樓 (台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1)             
 6150  撼訊     20190621 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN)           
 6161  捷波     20190621 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 6171  亞銳士   20190621 台中世界貿易中心 / 台中市西屯區天保街 60 號 202 會議室      
 6183  關貿     20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6237  驊訊     20190621 台北市敦化南路一段一號十樓 (土地改革紀念館)            
 6246  臺龍     20190621 新北市五股區五工六路九號 (五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6271  同欣電   20190621 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店住祥廳)
 6289  華上     20190621 新北市鶯歌區鶯桃路 658 巷 16 號
 6419  京晨科   20190621 台大育成中心 B 棟 1 樓簡報室 (台北市中正區思源街 18 號)      
 6497  亞獅康 - KY20190621 臺北市信義區信義路五段 1 號 4 樓雅軒 (臺北國際會議中心)    
 6512  啟發電   20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)
 6553  豐華     20190621 台北市南港區園區街 3-2 號 7 樓 (南港軟體園區 H 棟)           
 6564  安特羅   20190621 台中市潭子區潭興路 1 段 3 號
 6593  台灣銘板 20190621 桃園市龜山區華亞一路 36 號
 6664  群翊     20190621 桃園市楊梅區和平路 188 號 (本公司四樓訓練教室)           
 6668  中揚光   20190621 台中市西屯區天保街 60 號 (台中世界貿易中心 201 會議室)     
 6690  安碁資訊 20190621 光鹽會議中心 (台北市復興北路 369 號 7 樓)
 6695  芯鼎     20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳
 8064  東捷     20190621 台南市台南科學工業園區南科六路 9 號 101 會議室            
 8076  伍豐     20190621 新北市汐止區大同路一段 308 號 6 樓 (本公司汐止工廠)        
 8085  福華     20190621 本公司 (新北市三峽區中正路一段 393 號)
 8096  擎亞     20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)               
 8104  錸寶     20190621 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)
 8433  弘帆     20190621 自由廣場會議中心 1 樓東側 (臺北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓)   
 8479  台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號
 8481  政伸     20190621 台中市西屯區工業區十二路 6 號 (本公司二樓會議室)         
 8488  吉源 - KY  20190621 台南市東區裕學路 90 號 (塔木德台南會館會議室)            
 8932  宏大     20190621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室              
 8933  愛地雅   20190621 台中市梧棲區港埠路一段 497 號 (本公司二樓員工餐廳)       
 9921  巨大     20190621 台中市大甲區順帆路 19 號 (巨大公司)
 9924  福興     20190621 本洲工業區服務中心二樓集會堂 (高雄市岡山區本工路十七號)
 9930  中聯資源 20190621 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓 1607 會議室                
 9937  全國     20190621 台北市大安區長興街 75 號 (中華經濟研究院 1 樓蔣碩傑會議廳) 
 9944  新麗     20190621 桃園市大興路 269 號 1 樓 (晶悅國際飯店)
 9960  邁達康   20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1102  亞泥     20190624 台北市長沙街一段 20 號 (台北國軍英雄館一樓宴會廳)        
 1234  黑松     20190624 本公司中壢廠 (桃園市中壢區中園路 178 號)                 
 1235  興泰     20190624 本公司三樓會議室 (高雄市仁武區高楠公路 10 號)            
 1308  亞聚     20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳          
 1309  臺達化   20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳          
 1316  上曜     20190624 台南市中西區和緯路五段 77 號 (本公司帝凡內建案接待中心)  
 1321  大洋     20190624 本公司桃園廠員工活動中心 (桃園市蘆竹區海湖里海湖東路 375 號)
 1439  中和     20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心          
 1455  集盛     20190624 本公司觀音廠員工活動中心 (桃園市觀音區樹林村安和街 307 號)
 1473  台南     20190624 台南市歸仁區中山路三段 320 號 (總公司會議室)             
 1506  正道     20190624 台南市仁德區大甲里中正西路 1015 號
 1532  勤美     20190624 新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室 (勤美股份有限公司新竹廠)
 1618  合機     20190624 本公司觀音二廠. 桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 
 1795  美時     20190624 南投市南崗三路 21 號 (南崗會堂)
 1903  士紙     20190624 台北市中山北路四段 16 號 (劍潭青年活動中心經國紀念堂 1F 集賢廳)
 2070  精湛     20190624 高雄市湖內區忠孝街 110 巷 58 號 (本公司一樓視聽室)         
 2239  英利 - KY  20190624 彰化福泰商務飯店 B1 望愛廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)          
 2312  金寶     20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號
 2426  鼎元     20190624 苗栗縣竹南鎮科中路 15 號 3 樓
 2440  太空梭   20190624 本公司新竹廠禮堂 - 新竹縣芎林鄉五龍村五和街 226 號        
 2472  立隆電   20190624 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)
 2475  華映     20190624 桃園市龍潭區三和里華映路 1 號
 2488  漢平     20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)        
 2491  吉祥全   20190624 桃園市龜山區科技三路 80 號
 2547  日勝生   20190624 臺北市信義路五段 1 號 4 樓 (臺北國際會議中心貴賓廳)        
 2618  長榮航   20190624 桃園市蘆竹區新南路一段 376 號長榮航空運航大樓 17 樓會議廳 
 2706  第一店   20190624 臺北市南京東路 2 段 63 號本公司
 2724  富驛 - KY  20190624 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓
 2745  五福     20190624 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2809  京城銀   20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂                 
 3014  聯陽     20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室               
 3052  夆典     20190624 新北市中和區新民街 112 號 4 樓 (本公司會議室)              
 3064  泰偉     20190624 新北市三重區興德路 111 號 R 樓
 3149  正達     20190624 苗栗縣銅鑼鄉中平村 29 鄰中興路 99 號 (本公司二樓會議室)    
 3207  耀勝     20190624 新北市土城區忠承路 99 號 R 樓 (新北市永寧科技園區)         
 3230  錦明     20190624 廣春成大樓 R1 會議室 (地址: 桃園市蘆竹區南崁里 17 鄰經國路 890 號)
 3234  光環     20190624 新竹科學工業園區新竹市展業一路 21 號地下一樓 (本公司會議室)
 3252  海灣     20190624 台中市北區中清路一段 521 號 6 樓
 3259  鑫創     20190624 新竹縣竹北市台元街二十六號 (園區會館二樓劇場式會議廳)  
 3518  柏騰     20190624 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店二樓芙蓉廳)        
 3528  安馳     20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)            
 3536  誠創     20190624 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓
 3570  大塚     20190624 新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號 6 樓 (本公司訓練教室)        
 3580  友威科   20190624 台中市大雅區中科路六號七樓 701 會議室
 3624  光頡     20190624 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓              
 3632  研勤     20190624 自由廣場會議中心 1 樓東側會議室 (台北市內湖區瑞光路 399 號)
 3646  艾恩特   20190624 台北市內湖區瑞光路 399 號自由廣場會議中心               
 3678  聯享     20190624 竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會: 會議室)            
 3710  連展投控 20190624 新北市深坑區北深路三段 265 號 (海灣假日酒店)             
 4123  晟德     20190624 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟) 
 4128  中天     20190624 桃園市龍潭區九龍村 39 號。(悅華大酒店)
 4132  國鼎     20190624 新北市淡水區中正東路二段 27-6 號 17 樓會議中心            
 4135  天賜爾   20190624 宜蘭縣羅東鎮純精路一段 109 號 5 樓 (羅東鎮農會第一會議廳)  
 4139  馬光 - KY  20190624 高雄市鼓山區博愛二路 99 號 (林皇宮)
 4168  醣聯     20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)
 4193  喬本     20190624 屏東縣長治鄉德和村神農東路 9 號
 4195  基米     20190624 新北市汐止區大同路三段 611 號
 4429  聚紡     20190624 桃園市觀音區工業六路 3 號
 4538  大詠城   20190624 大詠城機械股份有限公司 2 樓會議室
 4568  科際精密 20190624 新北市中和區中正路 716 號 (地下二樓會議室)               
 4609  唐鋒     20190624 本公司大會議室 (桃園市中壢區南園路 2-20 號)              
 4720  德淵     20190624 本公司四樓會議室 (新北市五股區五權六路 9 號 4 樓)          
 4919  新唐     20190624 新竹科學工業園區研新三路 4 號 (102 會議室)                
 4935  茂林 - KY  20190624 桃園市平鎮區延平路一段 168 號 (救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4942  嘉彰     20190624 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1)         
 4953  緯軟     20190624 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳            
 4987  科誠     20190624 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店)           
 5245  智晶     20190624 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)
 6005  群益證   20190624 台北市長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳        
 6020  大展證   20190624 台北市承德路一段 17 號 13 樓大會議室
 6122  擎邦     20190624 台北市濟南路一段 2 之 1 號 (臺大校友聯誼社)4 樓會議室       
 6140  訊達     20190624 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 大會議室)       
 6144  得利影   20190624 台北市民權西路 53 號 B1(巴赫廳)
 6230  超眾     20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)          
 6261  久元     20190624 新竹市科學園區科技路 5 號 4 樓 (本公司餐廳)                
 6451  訊芯 - KY  20190624 新北市土城區三民路４號 3F
 6473  好玩家 *  20190624 台北矽谷國際會議中心 (新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓)  
 6492  生華科   20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (國際會議中心)          
 6508  惠光     20190624 台南市麻豆區苓子林 17-10 號 (本公司三樓會議室)           
 6565  物聯     20190624 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心 447 會議室)
 6572  博錸     20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN, 展覽館一館)
 6584  南俊國際 20190624 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園市住都大飯店住祥廳)       
 6595  光禹國際 20190624 台北市復興北路 99 號 6 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)             
 6665  康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓
 6697  東捷資訊 20190624 南港軟體園區會議中心 (台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓)       
 7516  清淨海   20190624 桃園市龍潭區渴望路 428 號 (渴望會館)
 8059  凱碩     20190624 新北市深坑區北深路三段 147 號
 8080  奧斯特   20190624 台北市南港區園區街 3 號 17 樓 (南港生技育成中心大會議室)   
 8088  品安     20190624 基隆市六堵工業區工建北路 1-2 號召開 (管理中心)           
 8284  三竹     20190624 台北市新生北路二段 39 號 4 樓 (本公司會議室)               
 8298  威睿     20190624 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)          
 8367  建新國際 20190624 梧棲區農會產業綜合文化大樓 3 樓 (地址: 台中市梧棲區文化路 2 段 85 號)
 8390  金益鼎   20190624 新竹市鹽水里集會所 (新竹市香山區長興街 262 巷 38 號)       
 8411  福貞 - KY  20190624 台中市西區館前路 57 號 B1 樓 (全國大飯店)
 8444  綠河 - KY  20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)       
 8497  格威傳媒 20190624 洛碁大飯店南港館一樓洛碁盎然廳 (台北市南港區忠孝東路七段 528 號)
 8917  欣泰     20190624 新北市五股區五工二路 134 號 4 樓會議室
 8929  富堡     20190624 桃園市蘆竹區南山路二段 205 巷 14 號 (本公司桃園廠 3 樓)      
 8934  衡平     20190624 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 9911  櫻花     20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)             
 9946  三發地產 20190624 台北市八德路三段 2 號 5 樓 501 室 (台北市電腦商業同業公會)   
 9957  燁聯     20190624 高雄市岡山區本工路 17 號 (高雄市岡山區本洲產業園區服務中心 2F 集會堂)
 9958  世紀鋼   20190624 桃園市觀音區中山路 1 段 1119 號 (本公司 4F 會議室)           
 1220  台榮     20190625 台北市大安區忠孝東路三段一號三樓 (台北科技大學億光大樓)
 1229  聯華     20190625 桃園市楊梅區富豐南路 12 號 1 樓
 1269  乾杯     20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心       
 1432  大魯閣   20190625 台大校友聯誼社 (台北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 B 室)           
 1471  首利     20190625 新北市五股區五權路 1 號 (工商展覽中心二樓 A 廳)            
 1474  弘裕     20190625 本公司行政大樓 (彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路 60 號)    
 1512  瑞利     20190625 高雄市仁武區高楠公路 22 號 (本公司員工餐廳)              
 1517  利奇     20190625 南投市南崗三路 21 號南崗工業區管理中心南崗會館          
 1535  中宇     20190625 高雄市前鎮區成功二路 88 號 16 樓中鋼總部大樓 16 樓 1607 會議室
 1569  濱川     20190625 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓 (大發工業區活動中心禮堂)
 1714  和桐     20190625 新北市五股區中興路一段六號八樓
 1742  台蠟     20190625 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路 68 號 (民雄工業區服務中心)      
 1786  科妍     20190625 高雄市前鎮區復興四路 12 號 (高雄軟體科技園區南區綜合大樓 A 棟中庭交誼廳)
 1907  永豐餘   20190625 台北市杭州南路一段 24 號集思交通部國際會議中心 5 樓集會堂 
 2038  海光     20190625 高雄市小港區學府路 113 號 (亞柏會館)
 2114  鑫永銓   20190625 南投市南崗工業區南崗三路 294 號本公司會議室             
 2406  國碩     20190625 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 (本公司會議室)                 
 2460  建通     20190625 高雄市路竹區大同路 513 巷 138 號 (本公司三樓會議室)        
 2509  全坤建   20190625 台北市內湖區新湖二路 329 號地下一樓
 2537  聯上發   20190625 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 3 樓 (集思北科大會議中心 - 西格瑪廳)
 2609  陽明     20190625 基隆市中正區信一路 181 號 2 樓 (基隆市立文化中心第一會議室)
 2610  華航     20190625 台北諾富特華航桃園機場飯店 (桃園市大園區航站南路 1-1 號) 
 2617  台航     20190625 天成大飯店 (地址：台北市中正區忠孝西路一段 43 號 1 樓天采廳)
 2841  台開     20190625 三軍軍官俱樂部 (台北市中正區延平南路 142 號 1 樓勝利廳)    
 2903  遠百     20190625 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
 2936  客思達 - KY20190625 台中市台灣大道四段 610 號 4 樓 (台中裕元花園酒店)          
 3018  同開     20190625 台北市松江路 306 號 2 樓 (康華大飯店九龍廳)                
 3025  星通     20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (園區同業公會 201 會議室)    
 3086  華義     20190625 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 22 號 4 樓之 1(本公司會議室) 
 3117  年程     20190625 中華汽車人才培訓中心 (桃園市楊梅區幼獅工業區青年路 3 號) 
 3128  昇銳     20190625 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3144  新揚科   20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 3150  鈺寶     20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳
 3184  微邦     20190625 桃園市八德區茄苳路 756 號 (本公司會議室)                 
 3357  臺慶科   20190625 桃園市楊梅區幼四路 1 號三樓大禮堂
 3379  彬台     20190625 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (台大校友聯誼社)              
 3437  榮創     20190625 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路 22 號 2 樓 (新竹工業區服務中心會議室)
 3438  類比科   20190625 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側會議室                 
 3444  利機     20190625 台中市西屯區天保街六十號 2 樓 (台中世貿會議廳)           
 3494  誠研     20190625 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓
 3520  振維     20190625 南投縣草屯鎮中正路 1039 號 (寶島時代村)
 3567  逸昌     20190625 新竹縣竹北市新泰路 35 號 9 樓會議室 (聯合科技大樓)         
 3596  智易     20190625 新竹市光復路二段 8 號 6 樓
 3609  東林     20190625 台中市南屯區文山里精科七路 20 號
 4105  東洋     20190625 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (南港軟體工業園區 A 棟 2 樓國際會議中心)
 4190  佐登 - KY  20190625 台中市北區中清路一段 816 號 (佐登妮絲國際股份有限公司 8F 會議室)
 4304  勝昱     20190625 嘉義分公司三樓會議廳 (嘉義縣民雄鄉興南村工業二路 5 號)   
 4419  元勝     20190625 彰化縣北斗鎮拓農路 199 號 (本公司)
 4431  敏成     20190625 桃園市桃園區經國路 168 號 (23 樓第一會議室)               
 4513  福裕     20190625 彰化縣伸港鄉興工路 34 號
 4555  氣立     20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)            
 4564  元翎     20190625 雲林縣虎尾鎮科虎三路 18 號 (本公司會議室)                
 4712  南璋     20190625 國立台灣科學教育館 - 台北市士林區士商路 189 號 B1(會議室 B 室)
 4738  尚化     20190625 台北市中山北路三段 22 號
 4950  牧東     20190625 台北市信義路四段 236 號 (宏遠證券七樓 703 會議室)          
 4961  天鈺     20190625 新竹科學園區篤行路 1 號 2 樓 (LivingOne 篤行館)             
 4976  佳凌     20190625 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號『台中市加工出口區從業員工康樂室』
 4999  鑫禾     20190625 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 3 樓如意廳)      
 5203  訊連     20190625 新北市新店區中興路三段 219-2 號 2 樓 (仲信商務會館)        
 5220  萬達光電 20190625 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
 5284  jpp-KY   20190625 台北市中山區松江路 350 號 8 樓 (台北市進出口商業同業公會大樓)
 5314  世紀     20190625 新竹科學工業園區展業一路 2 號 (科學園區同業公會 202 會議室)
 5348  系通     20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室
 5443  均豪     20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號愛因斯坦廳 (科技生活館)       
 5450  寶聯通   20190625 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 (國鼎科技廣場)          
 5460  同協     20190625 新北市新莊區民安路 420 巷 28 號二樓
 5531  鄉林     20190625 台中市博館路 88 號 13 樓國際會議廳
 5607  遠雄港   20190625 桃園市大園區航翔路 101 號 (貨運站大樓五樓訓練教室)       
 5608  四維航   20190625 (牛牛牛) 亞會議中心 DD+EE 會議室 (台北市復興北路 99 號 15 樓) 
 5703  亞都     20190625 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6125  廣運     20190625 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 69 號
 6138  茂達     20190625 新竹科學工業園區篤行一路 6 號 (本公司)
 6160  欣技     20190625 新北市汐止區大同路 3 段 196 號 R2 樓
 6167  久正     20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6168  宏齊     20190625 新竹市明湖路 773 號 (新竹煙波大飯店湖濱本館香榭 A2 廳)     
 6175  立敦     20190625 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號 (本公司三樓會議室)
 6179  亞通     20190625 新北市汐止區大同路三段 611 號 (那米哥宴會廣場)           
 6182  合晶     20190625 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路 100 號                 
 6192  巨路     20190625 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心會議室)
 6218  豪勉     20190625 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會 401 會議室         
 6275  元山     20190625 高雄市蓮潭國際會館大型會議室 (高雄市左營區崇德路 801 號 4 樓)
 6282  康舒     20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號
 6284  佳邦     20190625 本公司地下一樓 (苗栗縣竹南鎮科義街 11 號)                
 6290  良維     20190625 台北市松山區八德路三段 2 號地下室 B102 室 (台北市電腦公會聯誼中心)
 6409  旭隼     20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)      
 6488  環球晶   20190625 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 6498  久禾光   20190625 台中市西屯區工業區六路八號 (本公司會議室)              
 6514  芮特 - KY  20190625 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓
 6536  碩豐     20190625 新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
 6592  和潤企業 20190625 新北市新莊區明中街 10 號，和泰汽車股份有限公司          
 6612  奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)
 6669  緯穎     20190625 台北市中正區中山南路 11 號 (張榮發國際會議中心 1101 廳)    
 6683  雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)            
 6692  進能服   20190625 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 8049  晶采     20190625 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓
 8107  大億金茂 20190625 大億麗緻酒店 3 樓 (台南市西門路一段 660 號)                
 8110  華東     20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室         
 8155  博智     20190625 桃園市龍潭區烏林里工二路 128 號本公司地下室一樓         
 8210  勤誠     20190625 新北市中和區中正路 726 號 A 棟地下二樓遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
 8222  寶一     20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8234  新漢     20190625 新北市中和區中正路 920 號 9 樓 (本公司演講廳)              
 8249  菱光     20190625 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓 (多功能集會廳)          
 8289  泰藝     20190625 泰藝電子股份有限公司 (新北市樹林區樹潭街 5 號)           
 8329  台視     20190625 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8374  羅昇     20190625 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
 8410  森田     20190625 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區 (學習資源中心服務館二樓 SS201 會議室))
 8431  匯鑽科   20190625 台大校友會館 (臺北市濟南路一段二之一號三樓)            
 8464  億豐     20190625 臺中市西屯區惠中路一段 111 號 (僑園飯店麗景廳)           
 8496  台霖     20190625 台南市新營區太南里舊部八十號
 9110  越南控 - DR20190625 香港灣仔皇后大道東 248 號陽光中心 40 樓會議室             
 9905  大華     20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓            
 9914  美利達   20190625 本公司美利達大樓四樓 R02 會議室 (地址: 彰化縣大村鄉美港村美港路 116 號)
 9941  裕融     20190625 新北市新店區中興路三段三號一樓
 1203  味王     20190626 台北市中山北路 2 段 63 號國賓大飯店二樓國際廳             
 1215  卜蜂     20190626 本公司南投廠會議室 (南投市南崗工業區工業東路 17 號)      
 1416  廣豐     20190626 桃園市八德區介壽路一段七二八號 (廣豐新天地彭園會館)    
 1717  長興     20190626 本公司路竹廠長興藝文中心 (高雄市路竹區後鄉里長興路 22 號)
 1783  和康生   20190626 本公司會議室 (桃園市龜山區科技一路 88 號三樓)            
 2014  中鴻     20190626 高雄市楠梓區宏毅一路 12 巷 2 號 (中油宏南訓練教室，捷運 R17 世運站出口)
 2059  川湖     20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)   
 2067  嘉鋼     20190626 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街 21 號 (本公司會議室)          
 2204  中華     20190626 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2208  台船     20190626 高雄市小港區中鋼路 3 號 (台船公司行政大樓大禮堂)         
 2613  中櫃     20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)    
 2938  床的世界 20190626 台北市內湖區舊宗路一段 78 號 4 樓 (水源麗緻會館)           
 3055  蔚華科   20190626 新竹市公道五路 2 段 415 號 11 樓 (昌益事業群大樓 11 樓會議室)  
 3293  鈊象     20190626 新北市勞工活動中心演藝廳 (新北市五股區五工六路九號)    
 3349  寶德     20190626 新北市中和區連城路 258 號 14 樓之 8
 3383  新世紀   20190626 南科育成中心國際會議廳 (台南市新市區南科二路 12 號)      
 3406  玉晶光   20190626 台中市北屯區后庄路 306 號 (兆品酒店)
 3455  由田     20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)        
 3564  其陽     20190626 新北市汐止區大同路一段 128 號 (富信大飯店 4 樓富美廳)      
 3593  力銘     20190626 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭會館會議中心 103 教室)      
 3693  營邦     20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號                
 4133  亞諾法   20190626 台北市內湖區堤頂大道 2 段 207 號 1 樓 (學學文化創意基金會大樓)
 4134  台欣生   20190626 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號竹南科學園區行政服務中心二樓訓練教室
 4141  龍燈 - KY  20190626 台北市中山北路二段 63 號台北國賓大飯店 2 樓四香廳         
 4303  信立     20190626 台南市學甲區民族路 56 號「國民黨台南市學甲區黨部」二樓會議室
 4415  台原藥   20190626 台北市中山北路四段 16 號會議室 (劍潭活動中心)            
 4534  慶騰     20190626 苗栗縣頭份市田寮里 13 鄰 134 號 (永貞宮活動中心)           
 4561  健椿     20190626 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室          
 4764  雙鍵     20190626 新北市中和區中正路 959 號 4 樓會議室
 4803  VHQ-KY   20190626 晶華酒店 (台北市中山北路 2 段 41 號 4 樓第五貴賓室)          
 4908  前鼎     20190626 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號 (員工餐廳)            
 4980  佐臻     20190626 本公司 (台灣科學園區 T2 棟 R2 樓會議室)
 5233  有量     20190626 桃園市龜山區茶專路六號
 5254  欣訊科技 20190626 新北市汐止區大同路二段 173 號 10 樓
 5301  寶得利   20190626 台北市重慶南路一段 10 號 6 樓 612 教室
 5452  佶優     20190626 新北市土城區三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
 5457  宣德     20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)           
 5493  三聯     20190626 台北市大安區復興南路一段 390 號 11 樓
 6103  合邦     20190626 新竹科學工業園區新竹巿園區二路 11 號 8 樓 (本公司會議室)   
 6115  鎰勝     20190626 桃園市龜山區大華里頂湖路 50 號 (本公司教育訓練中心)      
 6128  上福     20190626 台中市梧棲區自強路 280 號 (關連工業區管理中心)           
 6169  昱泉     20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號一樓西側多用途會議室 (內湖自由廣場)
 6198  凌泰     20190626 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳 B 廳
 6229  研通     20190626 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光會議中心月星廳)     
 6240  松崗     20190626 台北市中正區忠孝西路一段 50 號 10 樓 (會議室)              
 6446  藥華藥   20190626 南港展覽館 504a 會議室 (台北市南港區經貿二路 1 號 5F)       
 6468  棒辣椒   20190626 臺北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心)          
 6469  大樹     20190626 桃園市中壢區成章四街 143 號
 6518  康科特   20190626 新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓
 6558  興能高   20190626 新竹市東區工業東二路一號二樓 (科技生活館)              
 6712  長聖     20190626 台中市西屯區中科路 2 號 (中部科學園區行政大樓 401 階梯教室)
 6717  智慧光   20190626 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (台北元富證券會議室)        
 6723  傑智環境 20190626 渴望會館（桃園市龍潭區渴望路 428 號會議室 R210）         
 6731  啟坤     20190626 嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路 3 號 (啟坤科技公司會議室) 
 7402  邑錡     20190626 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由時報廣場)              
 8016  矽創     20190626 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期多功能會議室)
 8033  雷虎     20190626 台中市工業區六路 7 號 (本公司 3 樓會議室)
 8105  凌巨     20190626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路十五號
 8291  尚茂     20190626 桃園市大園區濱海路二段 208 號
 8354  冠好     20190626 南投市成功三路 239 號 (總公司研發大樓 4 樓會議室)          
 8359  錢櫃     20190626 台北市內湖區瑞湖街 39 號 11 樓
 8409  商之器   20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)                
 8455  大拓 - KY  20190626 尚茂電子會議室 (地址: 桃園市大園區濱海路二段 208 號)      
 9943  好樂迪   20190626 迪廣國際股份有限公司 (台北市林森北路 312 號 2 樓)          
 1201  味全     20190627 本公司台中廠 2 樓人文餐廳 (台中市霧峰區萬豐里中正路 266 號)
 1217  愛之味   20190627 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳 (嘉義市忠孝路 600 號 5F)   
 1219  福壽     20190627 台中市沙鹿區中山路 658 號 (台中市沙鹿勞工育樂中心)       
 1225  福懋油   20190627 台中市大肚區沙田路一段 453 號 (本公司辦公大樓會議室)     
 1323  永裕     20190627 臺南市東區裕文路 286 號 (臺南市東區裕聖里活動中心一樓大禮堂)
 1325  恆大     20190627 台北市林森北路 369 號華泰王子大飯店地下室一樓 (B1) 如意廳 
 1333  恩得利   20190627 新北市新莊區自由街 1 號 2 樓
 1449  佳和     20190627 台南市官田區工業路 11 號
 1470  大統新創 20190627 桃園市蘆竹區內厝里榮安路 9 號。(本公司桃園廠)           
 1475  本盟     20190627 中壢工業區服務中心 (桃園市中壢區東園路 57 號訓練教室 2 樓) 
 1513  中興電   20190627 桃園市龜山區文德路 25 號 (本公司林口廠大禮堂)            
 1527  鑽全     20190627 台中市工業區 36 路 24 號 4 樓會議室
 1599  宏佳騰   20190627 台南科學工業園區南科三路 26 號 2F 之 1
 1603  華電     20190627 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號 (本公司新屋廠)  
 1735  日勝化   20190627 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會堂)        
 1784  訊聯     20190627 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 6 樓之 5
 1789  神隆     20190627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號 (行政大樓一樓)
 1799  易威     20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (新竹科技生活館愛迪生廳)
 1819  豐鼎     20190627 屏東縣枋寮鄉太源村東海路 49 號 (豐鼎屏東廠)              
 2022  聚亨     20190627 高雄市岡山區新樂街 79-1 號 (本公司 1 廠會議室)             
 2061  風青     20190627 高雄市大寮區華中路 1 號 (大發工業區服務中心 3 樓會議室)    
 2243  宏旭 - KY  20190627 新北市林口區仁愛路一段 378 號 (林口區公所 4 樓會議室)      
 2355  敬鵬     20190627 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路 99 號 3 樓 (錦中里活動中心)       
 2405  浩鑫     20190627 台北市內湖區瑞光路 76 巷 30 號 (浩鑫股份有限公司會議室)    
 2414  精技     20190627 台北市中山北路 4 段 16 號 (劍潭海外青年活動中心經國紀念堂 2 樓群英堂)
 2429  銘旺科   20190627 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號 (本公司會議室)      
 2434  統懋     20190627 台南市新市區中山路 76 號 (本公司福利中心一樓)            
 2438  翔耀     20190627 桃園市龜山區舊路里東舊路街 118 巷 11 號
 2477  美隆電   20190627 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店)                 
 2514  龍邦     20190627 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (臺大醫院國際會議中心 402C 廳)  
 2524  京城     20190627 高雄市鼓山區明華路 366 號，H2O_HOTEL 水京棧國際酒店 2 樓   
 2527  宏璟     20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)     
 2607  榮運     20190627 桃園市蘆竹區新南路二段 100 號 6 樓會議室
 2608  嘉里大榮 20190627 台北市大安區敦化南路二段 201 號 (香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2616  山隆     20190627 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓 (正隆麗池國際會議廳)
 2852  第一保   20190627 台北市忠孝東路二段 88 號地下 1 樓 - 金融中心大樓第一會議廳  
 2904  匯僑     20190627 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓 (莉蓮會館)            
 2911  麗嬰房   20190627 台北市內湖區陽光街 321 巷 60 號 B1 教育訓練中心             
 3024  憶聲     20190627 桃園市中壢區中園路 198 號 (本公司三樓國際會議廳)         
 3078  僑威     20190627 桃園巿蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店紫雲廳)     
 3219  倚強     20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)
 3229  晟鈦     20190627 新北市新店區安興路 77 號 1 樓 (白金花園酒店悅廳)           
 3287  廣寰科   20190627 新北市中和區建二路 113 號 3F
 3294  英濟     20190627 新北市中和區建八路 16 號 14 樓 (英錡科技股份有限公司會議室)
 3308  聯德     20190627 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路 69 號 1 樓               
 3325  旭品     20190627 新北市五股區五工六路 9 號 (新北市勞工活動中心 3 樓會議室)  
 3431  長天     20190627 新竹科學工業園區新竹縣創新一路 1-1 號 6 樓                
 3485  敘豐     20190627 桃園市八德區茄苳路 760 巷 16 號
 3490  單井     20190627 新北市中和區中正路 778 號 15 樓
 3516  亞帝歐   20190627 晶悅國際飯店會議廳桃園市桃園區大興路 269 號             
 3519  綠能     20190627 桃園市觀音區觀音工業區工業五路 3 號 (經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3523  迎輝     20190627 台南市安南區工業二路 31 號 (南台灣創新園區國際會議廳)    
 3537  堡達     20190627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓 334 教室 (台北市中山北路四段 16 號)
 3546  宇峻     20190627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓 (遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3551  世禾     20190627 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓 (本公司會議室)     
 3552  同致     20190627 桃園市蘆竹區南山路一段 200 號 (萬翔餐廳)                 
 3588  通嘉     20190627 新竹縣竹北市台元一街 3 號 (三期多功能會議室 2 樓)          
 3686  達能     20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)
 3711  日月光投控 20190627 高雄市楠梓區加昌路 600 號楠梓加工出口區莊敬堂           
 4109  穆拉德加捷 20190627 高雄市美濃區泰安路 351 號 2 樓 (本公司研訓中心 2 樓)         
 4113  聯上     20190627 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館)                 
 4154  康樂 - KY  20190627 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓 (太平洋商旅)             
 4174  浩鼎     20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 4191  法德藥   20190627 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店 3 樓北廳)    
 4207  環泰     20190627 桃園市蘆竹區南青路 1156 巷 75 號 (南崁廠行政大樓)          
 4537  旭東     20190627 台中市后里區后科南路 30 號 (本公司總公司)                
 4540  全球傳動 20190627 新北市樹林區三多路 123 號 (本公司樹林廠)                 
 4559  久裕興   20190627 台中市大雅區西寶里昌平路 4 段 462 巷 9 號 (本公司會議室)     
 4572  駐龍     20190627 高雄市楠梓區朝仁路 55 號 3 樓 (傳統產業創新加值中心 Q317 會議室)
 4576  大銀微系統 20190627 台中市西屯區安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)        
 4721  美琪瑪   20190627 桃園市觀音區大同一路 1 號 4 樓 (本公司辦公大樓)            
 4746  台耀     20190627 台北福華大飯店金龍廳 (台北市仁愛路三段 160 號 3 樓)        
 4909  新復興   20190627 新屋區望間社區活動中心 (桃園市新屋區望間里 4 鄰 25 號)     
 4931  新盛力   20190627 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號 (本公司)        
 5277  葳天     20190627 桃園市中壢區西園路 89 號 1 樓
 5278  尚凡     20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)    
 5344  立衛     20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)
 5383  金利     20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5468  凱鈺     20190627 新竹科學工業園區科技五路 6 號五樓會議室                 
 5483  中美晶   20190627 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓 (科技生活館達爾文廳)  
 5488  松普     20190627 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號 (松普科技股份有限公司)  
 5521  工信     20190627 新北市林口區下福村 20 鄰下福 2 號旁 (工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5907  大洋 - KY  20190627 台北市大安區建國南路二段 231 號 (文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6101  寬魚國際 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 8 樓 801 室                 
 6174  安碁     20190627 台中市潭子區台中加工出口區建國路 1 號 (台中加工出口區從業員工康樂室)
 6216  居易     20190627 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路 26 號 (本公司視聽室)            
 6217  中探針   20190627 新北市板橋區和平路 24 巷 8 號 6 樓
 6247  淇譽電   20190627 新北市中和區員山路 512 號 2 樓
 6259  百徽     20190627 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖運動中心 - 台北創新實驗室 B 廳)
 6404  通訊 - KY  20190627 台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (台大集思會館拉斐爾廳)
 6509  聚和     20190627 本公司 B1F 會議室 (高雄市大寮區潮寮里華東路 28 號)         
 6511  綠晁     20190627 屏東縣屏東市加工出口區園東街 6 號 (本公司會議室)         
 6535  順藥     20190627 台北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽教室 (南港軟體工業園區 F 棟) 
 6562  聯亞藥   20190627 新竹縣湖口鄉光復北路 45-1 號 1 樓多功能會議廳             
 6566  創益     20190627 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6616  特昇 - KY  20190627 PCBC 會議中心 - HH 會議室 (台北市松山區復興北路 99 號 15 樓)   
 6634  欣耀     20190627 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)
 6670  復盛應用 20190627 桃園市桃園區桃鶯路 398 號 (桃園住都大飯店 A 棟 3 樓吉祥廳)   
 6703  軒郁     20190627 台北市松山區民生東路 3 段 111 號 (西華飯店 3 樓 - 元明廳)      
 8038  長園科   20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
 8071  能率網通 20190627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號」        
 8403  盛弘     20190627 桃園市桃園區經國路 168 號 23 樓
 8418  捷必勝 - KY20190627 台大醫院國際會議中心 203 廳 (台北市徐州路 2 號 2 樓)         
 8429  金麗 - KY  20190627 台灣台北市大安區忠孝東路三段 1 號 (集思北科大會議中心噶瑪廳 202 會議室)
 8465  德河     20190627 台南市安平區育平九街 195 號 2 樓 (華平里活動中心 2 樓)       
 8492  兔將     20190627 自由廣場會議中心 (台北市內湖區瑞光路 399 號 1F 東側多用途會議室)
 9902  台火     20190627 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳            
 9928  中視     20190627 台北市南港區重陽路 118 號本公司第二大廈地下二樓 A 棚      
 9949  琉園     20190627 新北市永和區成功路一段 80 號三樓
 1310  台苯     20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)                
 1402  遠東新   20190628 台北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館)
 1456  怡華     20190628 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1459  聯發     20190628 本公司竹北廠行政大樓六樓 (新竹縣竹北市十興路 291 號)     
 1466  聚隆     20190628 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路 94 號
 1468  昶和     20190628 公司會議室 (台北市忠孝東路四段 270 號 9 樓)                
 1526  日馳     20190628 新北市林口區下福里東華路 99 號
 1540  喬福     20190628 本公司 (台中市神岡區中山路 1056 號)
 1541  錩泰     20190628 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心      
 1566  捷邦     20190628 新竹縣關西鎮深坑子 3-1 號 (本公司會議室)                 
 1585  鎧鉅     20190628 新北市三峽區介壽路 1 段 412 巷 19 號
 1726  永記     20190628 高雄市小港區沿海三路 26 號
 1785  光洋科   20190628 經濟部南台灣創新園區國際會議廳 (台南市安南區工業二路 31 號 1 樓)
 1805  寶徠     20190628 台北市內湖區新湖一路 218 號 1 樓 (初心園 - 1 樓展演廳)        
 1810  和成     20190628 桃園市八德區大發里後庄街 135 號 (三廠禮堂)               
 2049  上銀     20190628 台中市安和路 129 號 4 樓 (台中福華飯店華宴廳)              
 2206  三陽工業 20190628 新竹縣湖口鄉三民路十九號 (本公司活動中心)              
 2227  裕日車   20190628 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2230  泰茂     20190628 台南市官田工業區實踐街 10 號 (本公司二樓會議室)          
 2236  百達 - KY  20190628 (牛牛牛) 亞會議中心 (台北市松山區復興北路 99 號 6 樓)       
 2444  兆勁     20190628 苗栗縣竹南鎮友義路 77 號 (本公司竹南分公司地下一樓會議室)
 2540  愛山林   20190628 台北市市民大道一段 209 號 12 樓 (會議廳)
 2601  益航     20190628 台北市建國南路二段二三一號地下一樓國際會議廳          
 2605  新興     20190628 台北市仁愛路三段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳         
 2718  晶悅     20190628 晶悅國際飯店 - 桃園市桃園區大興路 269 號一樓 (鴻運廳)      
 2733  維格     20190628 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)                 
 2734  易飛網   20190628 台北市中正區衡陽路 51 號 6 樓之 6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2750  桃禧     20190628 桃園市大園區大觀路 777 號
 2812  台中銀   20190628 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 2849  安泰銀   20190628 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓新莊農會大會堂               
 2910  統領     20190628 桃園市桃園區中正路 61 號 B2 樓
 2923  鼎固 - KY  20190628 台北市信義路五段 5 號
 2924  東凌 - KY  20190628 台北市中山區中山北路二段 37-1 號台北老爺大酒店 B1 會議室  
 2942  京站     20190628 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)           
 3043  科風     20190628 新北市中和區中山路二段 311 號 2 樓 (景麗婚宴會館)          
 3073  凱柏實業 20190628 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 - 自由廣場會議中心           
 3085  新零售   20190628 本公司之子公司久新新物流股份有限公司 (嘉義市東區保忠二街 123 號)
 3089  元炬     20190628 台南市南區新建路 47 號 9 樓 (南瀛美術館)
 3164  景岳     20190628 台南市南部科學工業園區南科二路 12 號南科育成中心 B101 會議室
 3202  樺晟     20190628 新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓 (福容大飯店茉莉廳)      
 3297  杭特     20190628 基隆市七堵區工建北路 1 之 2 號 2 樓 (基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3332  幸康     20190628 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路 99 號 (秀水老人文康中心)        
 3346  麗清     20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
 3430  奇鈦科   20190628 台北市大安區新生南路三段 30 號 2 樓 (公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3522  御頂     20190628 臺北市中山區民權東路三段 2 號 16 樓 (晶宴會館民權會館)     
 3605  宏致     20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)         
 3702  大聯大   20190628 台北市南港區成功路一段 76 號 B1F(會議廳)                 
 4161  聿新科   20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4197  暐世     20190628 新竹市中華路六段 335 號 (本公司 5 樓活動中心)              
 4406  新昕纖   20190628 桃園市龜山區大同路 268 號 (本公司龜山工廠 2 樓會議廳)      
 4413  飛寶企業 20190628 台北市中山區南京東路二段 2 號 6 樓
 4503  金雨     20190628 彰化市延和里埔內街 411 巷 101 號
 4566  時碩工業 20190628 桃園市中壢區樹籽路 8 號 (南方莊園渡假飯店亞維農 - B 廳)     
 4575  銓寶     20190628 台中市烏日區中山路三段 688-1 號 (本公司 1380 會議室)       
 4580  捷流閥業 20190628 新北市土城工業區服務中心 (新北市土城區三民路 4 號 3 樓)    
 4728  雙美     20190628 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (永勝光學股份)
 4763  材料 - KY  20190628 台北市信義區基隆路一段 176 號 B2 樓會議室                 
 4767  誠泰科技 20190628 南科管理局高雄園區國際會議廳舉行 (地址：高雄市路竹區路科五路 23 號 1 樓)
 4804  大略 - KY  20190628 台北市復興北路 99 樓 15 樓會議室
 4807  日成 - KY  20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)      
 4924  欣厚 - KY  20190628 奔亞國際會議中心 (台北市復興北路 99 號 15 樓)              
 4960  誠美材   20190628 台南市新市區中心東路 12 號 (樹谷生活科學館多媒體視聽室)  
 4971  IET-KY   20190628 台北市大安區忠孝東路 3 段 193 巷旁億光大樓三樓 (北科大集思會議中心 303 室)
 5102  富強     20190628 彰化縣員林市中央里柳橋路 2 段 285 號 (本公司簡報室)        
 5259  清惠     20190628 新竹縣湖口鄉湖中路 212 號 1 樓餐廳
 5294  捷音特   20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市桃園區婦女館 101 會議室)  
 5304  鼎創達   20190628 新北市土城區中央路 4 段 51 號 1F 會議室
 5321  友銓     20190628 桃園市桃園區延平路 147 號 (桃園市婦女館 303 室)            
 5398  慕康生醫 20190628 新北市汐止區大同路 1 段 239 號 17 樓上之頂樓會議室          
 5859  遠壽     20190628 台北市信義區松高路 1 號 32 樓會議中心 (遠雄金融中心)       
 6133  金橋     20190628 新北市深坑區北深路 3 段 265 號 3 樓 (海灣假日酒店)           
 6163  華電網   20190628 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店富美廳)      
 6165  捷泰     20190628 新北市五股區五工六路 9 號 (五股勞工中心 402 教室)          
 6186  新潤     20190628 台北市民生東路三段 111 號三樓 (台北西華飯店－元明廳)     
 6236  康呈     20190628 台中市西區忠明南路 303 號 27 樓
 6248  沛波     20190628 台北市大同區民權西路 108 號 14 樓之 3(台北商務交流中心)    
 6264  富裔     20190628 本公司 1 樓會議室 (台北市士林區中山北路五段 455 號 1 樓)     
 6407  相互     20190628 新北市新莊區頭前路 2 巷 5 號 1 樓 (新莊安國宮活動中心)       
 6414  樺漢     20190628 新北市中和區建康路 10 號 4 樓 (樺漢會議室)                 
 6431  光麗 - KY  20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6452  康友 - KY  20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室
 6474  華豫寧   20190628 本公司會議室 (台中市北區進化北路 238 號 5F)               
 6490  凌昇科   20190628 新北市林口區文化二路一段 266 號 (世貿新都 B1 會議室)       
 6555  榮炭     20190628 台北市大安區信義路四段 236 號 7 樓
 6576  逸達     20190628 台北市南港區經貿二路 1 號 (外貿協會南港國際展覽中心)     
 6578  達邦蛋白 20190628 台南市安南區工業二路 31 號 (南臺灣創新園區 S207 會議室)    
 6582  申豐     20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6618  永虹先進 20190628 桃園市中壢區東園路 57 號 (桃園市中壢工業區服務中心)      
 6620  漢達     20190628 台南市新市區南科三路 22 號 1 樓 (台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6651  全宇昕   20190628 新北市中和區中正路 716 號 B2 會議室
 6674  鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
 6684  安格     20190628 台北市南港區三重路 66 號 9 樓第一會議室
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)           
 6706  惠特     20190628 台中市西屯區協和里工業區 35 路 3 號 B1(本公司地下室)       
 6724  創王     20190628 臺北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓
 7443  凡事康   20190628 屏東市前進里屏加路 1 號 1 樓 102 室
 8068  全達     20190628 天下一家共融廣場 (新北市新店區中興路三段 219 號 204 室)    
 8077  洛碁     20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (會議室)              
 8097  常珵     20190628 新北市樹林區博愛街 236 號 2 樓 (本公司會議室)              
 8112  至上     20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)     
 8115  帝聞     20190628 新北市新店區寶高路 5 號
 8423  保綠 - KY  20190628 桃園市新屋區永福路 800 號
 8480  泰昇 - KY  20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
 8491  真好玩   20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 8495  經緯航   20190628 臺中市大雅區科雅路 43 號 3 樓
 9918  欣天然   20190628 新北市中和區錦和路 388 號 3 樓 (狀元樓晶豪宴會館)          
 9927  泰銘     20190628 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 9935  慶豐富   20190628 彰化縣福興鄉沿海路四段 373 號
*2101  南港     20190710 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
*4171  瑞基     20190725 台中市西屯區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)        
*4502  健信     20190730 彰化縣線西鄉慶福路 300 號
*3688  華立捷   20190731 新竹縣湖口鄉光復南路 2 號 (本公司會議室)                 
*2913  農林     20190801 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)          
*6112  聚碩     20190801 臺北市內湖區洲子街 12 號 2 樓 (內湖科技園區服務大樓 2 樓會議場地)
*6556  勝品     20190801 桃園市桃園區大誠路 10 號 B1
*2881  富邦金   20190806 台北市中山北路二段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓十 4 樓大禮堂)
*6656  宬世環宇 20190809 台北市內湖區瑞光路 358 巷 38 弄 3 號 5 樓 (大議室)             
*8041  東精電   20190812 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
 6131  悠克     20190813 臺北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   
*6637  醫影     20190822 台北市大安區忠孝東路三段 1 號 2 樓 (億光大樓 - 噶瑪廳 202 會議室)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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