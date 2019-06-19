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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月19日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          12685         0    00672L 元大S&P原油正2        -22711         0  
3037   欣興                    8390      4068    03611C FBVIX元大92牛06        -8064         0  
2890   永豐金                  5413     12887    01001T 土銀富邦R1             -8064         0  
2888   新光金                  4973     11970    01002T 土銀國泰R1             -8064         0  
00677U 富邦VIX                 3769         0    01003T 兆豐新光R1             -8064         0  
2337   旺宏                    2394       -94    01004T 土銀富邦R2             -8064         0  
2886   兆豐金                  2339     11806    01007T 兆豐國泰R2             -8064         0  
00669R 國泰美國道瓊反1         2231         0    01009T 王道圓滿R1             -8064         0  
2885   元大金                  1612      9966    01010T 京城樂富R1             -8064         0  
2887   台新金                  1511     11664    00655L 國泰中國A50正2         -6264         0  
2823   中壽                    1064      8188    3481   群創                   -5171    -85599  
2603   長榮                     979      -527    2317   鴻海                   -4588    -47290  
2324   仁寶                     904     10679    00637L 元大滬深300正2         -4401         0  
2002   中鋼                     899       -21    00633L 富邦上証正2            -3782         0  
5880   合庫金                   899      9819    0056   元大高股息             -3138     46529  
2892   第一金                   859     14218    006205 富邦上証               -2397         0  
2353   宏碁                     774      -170    2884   玉山金                 -2011    -18654  
2371   大同                     732     -6862    2834   臺企銀                 -1901     -7255  
9945   潤泰新                   723       388    1101   台泥                   -1693     13880  
4960   誠美材                   696       589    1303   南亞                   -1616    -25929  
00670L 富邦NASDAQ正2            674         0    1326   台化                   -1587     -4851  
2376   技嘉                     626     -3292    2409   友達                   -1330    -30138  
2388   威盛                     583       821    2454   聯發科                 -1315      2568  
2377   微星                     579      3051    008201 BP上證50               -1308         0  
3231   緯創                     547     -2748    1301   台塑                   -1279     -2886  
4938   和碩                     522      6928    00642U 元大S&P石油            -1272         0  
00830  國泰費城半導體           498     17982    1722   台肥                   -1229     -5693  
2449   京元電子                 483     -5339    1402   遠東新                 -1225      2743  
4927   泰鼎-KY                  475       834    0050   元大台灣50             -1174     -4079  
6456   GIS-KY                   461      -255    006203 元大MSCI台灣           -1160         0  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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