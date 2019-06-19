◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月19日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 12685 0 00672L 元大S&P原油正2 -22711 0 3037 欣興 8390 4068 03611C FBVIX元大92牛06 -8064 0 2890 永豐金 5413 12887 01001T 土銀富邦R1 -8064 0 2888 新光金 4973 11970 01002T 土銀國泰R1 -8064 0 00677U 富邦VIX 3769 0 01003T 兆豐新光R1 -8064 0 2337 旺宏 2394 -94 01004T 土銀富邦R2 -8064 0 2886 兆豐金 2339 11806 01007T 兆豐國泰R2 -8064 0 00669R 國泰美國道瓊反1 2231 0 01009T 王道圓滿R1 -8064 0 2885 元大金 1612 9966 01010T 京城樂富R1 -8064 0 2887 台新金 1511 11664 00655L 國泰中國A50正2 -6264 0 2823 中壽 1064 8188 3481 群創 -5171 -85599 2603 長榮 979 -527 2317 鴻海 -4588 -47290 2324 仁寶 904 10679 00637L 元大滬深300正2 -4401 0 2002 中鋼 899 -21 00633L 富邦上証正2 -3782 0 5880 合庫金 899 9819 0056 元大高股息 -3138 46529 2892 第一金 859 14218 006205 富邦上証 -2397 0 2353 宏碁 774 -170 2884 玉山金 -2011 -18654 2371 大同 732 -6862 2834 臺企銀 -1901 -7255 9945 潤泰新 723 388 1101 台泥 -1693 13880 4960 誠美材 696 589 1303 南亞 -1616 -25929 00670L 富邦NASDAQ正2 674 0 1326 台化 -1587 -4851 2376 技嘉 626 -3292 2409 友達 -1330 -30138 2388 威盛 583 821 2454 聯發科 -1315 2568 2377 微星 579 3051 008201 BP上證50 -1308 0 3231 緯創 547 -2748 1301 台塑 -1279 -2886 4938 和碩 522 6928 00642U 元大S&P石油 -1272 0 00830 國泰費城半導體 498 17982 1722 台肥 -1229 -5693 2449 京元電子 483 -5339 1402 遠東新 -1225 2743 4927 泰鼎-KY 475 834 0050 元大台灣50 -1174 -4079 6456 GIS-KY 461 -255 006203 元大MSCI台灣 -1160 0 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股