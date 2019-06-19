一分鐘看懂全球央行「超級星期四」 市場緊盯利率結果

全球央行「超級星期四」引燃金融市場，以美國聯準會為馬首是瞻，包括英國、巴西、日本及台灣，台灣時間 20 日將陸續宣布最新利率政策會議結果，是否會釋出鴿派訊號，市場高度關注。《鉅亨網》幫讀者整理出全球央行決策出爐時程，讓讀者一文看完重點。

美國（ 20 日凌晨 2 點）

Fed 即將宣布利率政策會議 (FOMC) 結果，美國是否啟動十年來首次降息行動，引發投資人關切， 但市場預估 Fed 不會有任何政策調整。

分析師指出，下周在日本大阪舉行的 G20 峰會可能是更關鍵性的發展，投資人希望 Fed 能在 本次的利率會議釋出 7 月份降息的訊號。

而在美國總統川普暗示將把 Fed 主席鮑爾降職的施壓下， Fed 是否仍能維持超然獨立性，亦是重要的觀察重點。

巴西（ 20 日凌晨 5 點）

巴西央行利率已經呈現連 9 凍，基準利率維持在歷史低位 6.5% ，考量經濟復甦情況不盡理想，通膨攀升力道有限，市場預期本次利率會議結果將按兵不動。

日本（ 20 日上午 11 點）

日本央行總裁黑田東彥表示，就最近的海外經濟形勢而言，美中貿易摩擦和中國經濟存在的下行風險很大，海外經濟肯定是利率會議討論的重點。

外界普遍預計將維持短期利率目標在負 0.1% 不變，並承諾引導 10 年期公債收益率維持在零附近。

台灣（ 20 日下午 4 點）

台灣央行也將召開第二季理監事會議，包括國泰金、台經院等機構，都預測利率政策將連 12 凍，並認為 Fed 不太可能會降息，降息最快也要到下半年、9 月才可能發生。

英國（ 20 日晚間 7 點）

英國仍然面對脫歐的不確定性，市場預期將維持利率不變，但值得關注的是，英國央行是否修正利率預期，從「升息」的鷹派態度轉作「觀望」。