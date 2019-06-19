G20川習會能達成協議？黑石CEO：絕無可能

美國總統川普日前表示，下週將與中國國家主席習近平，在日本大阪舉行的 20 國集團 (G20) 峰會中會晤；對於兩人有無機會在本次晤談中達成協議，黑石集團 (Blackstone) 執行長 Steve Schwarzman 認為，絕無可能。

川普週二於推特發文，稱他和習近平通了電話，進行良好對談，兩人下週將於 G20 峰會中會晤；在此之前，兩國的貿易團隊，會先展開會談。

陸媒報導稱，習近平 18 日應約與川普通電話，並於對談時表示，願意針對與中美關係發展有關的根本性問題，交換意見，希望美方能公平地對待中國企業。

G20「川習會」成局，是否意味著雙方可在本次會晤中，達成協議？Steve Schwarzman 今 (19) 日在接受 CNBC 採訪持直言，絕對不可能。

Schwarzman 指出，川普和習近平必須利用本次會晤，決定雙方對貿易協議的認知，再讓談判團隊執行後續工作，「這 (川習會) 將重啟談判，先決定一個最高層次的框架，接下來，我們就等著瞧。」

中國外交部發言人陸慷週三表示，關於習近平和川普在 G20 的會談內容，將視兩人各自意願而定，「需要談什麼就談什麼，因此我也不能預斷。」

陸慷強調，中美達成互利雙贏的協議，不僅符合兩國人民的利益，也是全世界的期盼；就像白宮經濟顧問庫德洛日前接受媒體採訪時說的，「兩國元首通話後，美國市場的反應表明，談比不談好。」