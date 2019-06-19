聯準會利率將按兵不動 預料最快9月才會降息

美國聯準會利率政策即將出爐，市場預期聯準會將繼續維持利率按兵不動，美盛西方資產管理投資組合經理人 Mark Lindbloom 認為，聯準會最快要 9 月才可能降息，至於美元下半年開始由強轉弱。

聯準會將在台北時間 20 日凌晨 2 點公布最新利率政策，市場普遍認為，聯準會這次利率仍將維持現狀，Mark Lindbloom 表示，今天會議重點並非利率政策，而是聯準會談話與對於未來景氣看法，美國目前經濟表現好壞互見，但消費、薪資與就業等經濟數據仍然不錯，預期 7 月前還不會降息。

由於美國總統川普為促成降息目的，頻頻對聯準會主席鮑爾施壓，但 Mark Lindbloom 認為，除非美國相關經濟數據出現明顯惡化，聯準會才會祭出降息刺激經濟，但如果經濟數據惡化，預期聯準會最快 9 月或 12 月就會降息。

至於美元部分，Lindbloom 表示，在聯準會態度偏鴿派、經濟成長放緩加上川普頻頻放話干擾市場，美元雖然今年以來仍持續盤整，但預期美元下半年起將由強轉弱，雖不至於瞬間驟然貶值，但也難有大幅升值的理由。

Lindbloom 認為，如果其他國家通膨惡化，促使經濟資金轉進日圓避險，美元才有機會再度轉強，但整體而言，美元下半年將持續偏弱。

另外，6 月底即將登場的 G20 峰會，外界將聚焦川普與中國國家主席習近平是否見面，美中貿易戰是否有機會達成和談，原本在 5 月初以前，還有 7 成企業認為美中有機會和談，但現在僅 2 到 3 成企業認為美中有機會和談。

但 Lindbloom 認為，美中最後還是會達成和談，原因在於明年總統大選，川普有連任壓力、習近平則有經濟成長下滑的壓力，雙方應會避免衝擊經濟成長率而走向和談。不過即便美中談判破局，也不至於造成經濟衰退，但會讓經濟陷入成長放緩困境。