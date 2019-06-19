谷歌擬於舊金山灣區房地產投入10億美元

谷歌 (GOOGL-US) 週二 (18 日) 宣布將於未來 10 年內，在美國舊金山灣區的投資近 10 億美元打造 20,000 套新住宅，以改善該區域緊縮的房地產市場，期望能解決住房短缺的問題。

執行長 Sundar Pichai 表示，谷歌在舊金山灣區設立分部，迫使灣區房地產高漲，且缺乏經濟實惠的住宅社區，已遭到不少當地居民抗議，在此情況下，谷歌決定將在未來 10 年內拆除現有辦公大樓，重新利用公司部分土地建設新住宅。

Pichai 指出，公司希望盡可能幫助社區發展，確保人人都有成功機會，無論他們是否在科技領域工作。

谷歌計劃運用至少價值 7.5 億美元的公司土地進行都更，絕大部分的土地目前被劃為辦公室，或商業用空間，預計將在舊金山灣區開發至少 15,000 套新房屋。

Pichai 補充道，新住宅將是用於所有收入水平的住戶，公司將會建立一向 2.5 億美元的輔助基金，以鼓勵房地產開發業者，能夠於該區域再多增建 5000 套住宅。

「要解決房地產緊縮的問題，需要商業、政府和社區組織之間的合作，我們期望谷歌能在灣區這成為社區發展的助力，而非阻力」Pichai 表示。

加州州長 Gavin Newsom 表示，他希望舊金山其他企業也能跟進，對灣區一帶的房地產進行投資，以改善日漸流失的住宅用土地。