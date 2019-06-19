分析師：臉書加密貨幣 不會威脅到Visa、Mastercard

臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣 (Libra)，投資人看好臉書即將推出的區塊鏈支付系統，且認為不會威脅到主流信用卡機構如 Visa、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal 等公司。

臉書股價走勢圖 (圖片: Investing)

在臉書宣布計畫代號為「Project Libra」的加密貨幣後，萬士達卡 (Mastercard) 股價於週二收盤低於 0.2%，回收了大部分早盤跌幅，而 Visa 卡也出現相似 2% 的跌幅。

據《華爾街日報》報導，臉書今年股價飆升逾 45%，而在宣布即將推出的 Libra 加密貨幣後，即攀升至 6.2%，目前臉書加密貨幣已獲得包括 Visa、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及 Uber 在內等逾 12 家公司支持。

分析師表示今年兩家主要信用卡公司之間的股票變動，已超過其他科技股，萬士達卡股價自今年以來上升 37%，Visa 卡成長了 28%，而今年以來科技股綜合指數上漲約 20%。

部分分析師預計，Visa 和萬士達卡 (Mastercard Inc) 將可能從加密貨幣 Libra 中獲益，且不會對現有的支付系統如 Visa、Stripe 和 Paypal 等造成威脅。

今年 4 月，萬事達卡和 Visa 卡在今年最新季度財報中，營收受到網路刷卡消費，和全球刷卡消費激勵，雙雙出現成長佳績。

晨星高級股票分析師 Brett Horn 表示：「臉書要達到能夠 Visa 和萬事達卡的水平，恐怕要等到臉書加密貨幣接管全球金融。」