美議員呼籲：臉書應停止加密貨幣計劃

臉書 (FB-US) 在週二 (18 日) 正式宣告將在 2020 加密貨幣 Libra 的計劃後，引發各界熱議，不少國會議員呼籲臉書停止該項計劃，直到國會和監管機構調查清楚潛在的風險。

美國眾議院金融服務委員會主席 Maxine Waters 在一份聲明中表示：「隨著加密貨幣計劃的宣布，臉書正不受限制的擴張並延伸到更多用戶的生活當中。有鑑於該公司過去的隱私問題，我要求臉書同意暫停開發加密貨幣，直到國會和監管機構審查這些問題並採取相關行動。」

此外，資深共和黨眾議員 Patrick McHenry 在較早時候也曾促請臉書暫停加密貨幣相關開發，並表明國會可能會邀請臉書高層至聽證會作證。

Patrick McHenry 表示：「作為政策制定者，我們有責任了解 Libra 計畫。我們需要屏除謠言和猜測，並且對該計畫在全球金融體系的潛在影響進行正式評估。」

其他議員也對臉書的計劃施行監督。資深民主黨參議員 Sherrod Brown 在一份聲明中呼籲政府監管機構該評估該公司的加密和區塊鏈業務。

Sherrod Brown 說道：「臉書已經過於龐大且強大，並能透過這種力量來運用用戶的數據而不是保護他們的隱私，我們不允許臉書在沒有監督的情況下從瑞士銀行帳戶中運作風險較高的新加密貨幣。我呼籲我們的金融監管機構密切關注這一點，以確保用戶受到保護。」

對此，臉書的發言人回應表示：「我們期待著在推進相關計畫時，也能回應立法者相關的問題。」