谷歌擬投資芬蘭數據中心6億歐元

綜合外電報導，谷歌 (GOOGL-US) 擬投入約 6.7 億美元 (6 億歐元)，建立位於芬蘭南部海岸的 Hamina 新數據中心，以達到母公司 Alphabet 目前大力投資伺服器的需求，好增加大量資料的處理速度。

這是谷歌第二座位於芬蘭 Hamina 的數據中心，第一座數據中心，原本是間 Stora Enso 公司的老造紙廠，谷歌在 2009 年砸了 8 億歐元將其改造成新的數據中心。

如今加上第二間設施，讓谷歌總計投入約 14 億美元在 Hamina 這個地方。谷歌表示，現有的第一座中心擁有最先進的冷卻系統，利用海水冷卻系統來減少能源消耗。

谷歌分別在荷蘭、愛爾蘭和比利時設有其數據中心，據了解，芬蘭與其他北歐國家皆因該地區有大量水力發電系統，且氣候較為寒冷，可節省大量冷卻成本。

公司目前正力求建造更多類似的數據中心，以及能夠獨立儲存更多線上資料的雲端平台，芬蘭的谷歌發言人 Antti Jarvinen 說道，「谷歌的資料處理量日益龐大，因此需要新數據中心來滿足需求」。

總部位於加州的谷歌，全球擁有 58 座數據中心，自 2007 年以來，目前已在歐洲設有 5 座，總計投入有超過 43 億美元。

根據谷歌第一季度財報顯示，此類資本支出將近 45 億美元，其中包括數據中心、伺服器和辦公設備。