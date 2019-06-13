蘋果價格飆漲引北京當局關心 但預計漲勢不會持久

近來中國水果的飆漲，已經成為官方重點關注項目。根據配送平台京東到家的零售數據，蘋果價格近一個月大漲近 30%，迫使消費者減少了蘋果的購買量。

中國統計局週三 (12 日) 公布的 CPI 數據顯示，5 月份豬肉價格上漲 18.2%，水果價格上揚 26.7%，一舉將 CPI 數據推升到 2.7%，寫 1 年多以來新高。

中國總理李克強上個月前往山東考察，特別詢問了水果價格，對蘋果的漲價情況感到吃驚。6 月 5 日，中國商務部發表聲明，保證蘋果、梨和其他水果價格的上漲是暫時的。

中國豬肉的價格主因是非洲豬瘟，而惡劣天候則是水果大漲的主因。京東到家的數據顯示，1 斤 (半公斤) 蘋果的價格，已經由 4 月底的人民幣 11.81 元，在 6 月初來到了 15.19 元。由於價格上揚，銷量較去年同期下滑 5.7%。

中國是最大的蘋果生產國，美國農業部 6 月份報告指出，中國在 4-5 月主要產區受到惡劣天氣影響，蘋果產量今年預計下滑 25%，至 3100 萬噸，寫 9 年來最低的紀錄。並且由於針對美國進口蘋果加課 50% 報復性關稅，預計會由紐西蘭與歐盟進口 1.2 萬噸的蘋果。

在蘋果價格上漲之下，鄭州交易的蘋果期貨，5 月價格也飆升了 19%，不過本月以來，期貨價格下挫約 6.5%。

但相較於豬價，經濟學家大多認可水果的漲價是暫時的。野村控股駐香港首席經濟學家 Lu Ting 預計，水果與雞蛋價格的增幅只是短期的，在夏天供應增加時就預計會衰退。

京東金融經濟學家沈建光表示，中國通膨數據整體可控，原因在於豬肉的漲幅不及預期，而水果價格有望趨於穩定，全年中國通膨很可能在 3% 以內，並為貨幣政策提供了空間。