〈分析〉Fed一旦降息 哪類股是贏家？哪一類成輸家？

許多投資者認為，Fed 就要啟動降息，或許最快本週就動作，歷史顯示，一旦 Fed 開始降息，這類股的表現將脫穎而出。

降息贏家

巴克萊銀行彙整的數據顯示，在降息後的 9 個月，醫療保健股表現優於市場約 7％，醫療保健股得以表現優於其他種類股票是因其具有降息後表現一致性的特質。

巴克萊深度分析了 Fed 降息週期，發現整體市場表現和多數產業表現的差異取決於降息原因。

巴克萊將降息環境分成 2 種：經濟「軟補丁」，以及經濟衰退這兩種，而醫療保健股是唯一能在這兩種降息環境下均表現亮眼的產業。

巴克萊美國股票策略分析師 Maneesh Deshpande 上週報告指出，「這是一個直觀的結果，因為軟補丁仍代表經濟疲軟。」醫療保健股收入穩定，且股息相較高額，因此在不穩定的經濟環境中降息時，更具有吸引力。

Fed 週二開始展開為期 2 日的會議，多數經濟學家不認為週三宣布降息，僅認為 Fed 將示意今年稍晚推出寬鬆貨幣政策。由於降息的預期，10 年期公債殖利率週二下降至 20 個月新低點，與此同時，今年稍早還在掙扎的醫療保健股開始反轉，過去一個月，UnitedHealth (UNH-US)、Pfizer (PFE-US) 和 Merck(MRK-US) 股價均上漲。

降息輸家

一旦 Fed 降息，耐久財產業就會表現不佳，巴克萊發現，一旦降息，這產業向來落後市場表現 3% 至 8%。耐久財包括汽車、機械和住家等產品，這些貨品對經濟周期具有高敏度。

經濟數據轉疲，加上揮之不去的貿易隱憂，這些挫傷了美國經濟前景，也增加了 Fed 可能會放寬貨幣政策的預期，根據 CME 集團的 FedWatch 工具，市場目前預期 7 月降息的可能性已在 86% 以上，且投資者已經將 Fed 9 月和 12 月分別降息一次的預期入價了。

倘若 Fed 真的降息，一段時間內無法釐清目前經濟環境是處於「軟補丁」還是經濟衰退。但 Deshpande 表示，目前產業的股價表現指向前者。

「以過去產業行為和先期降息週期的因素來判斷，我們可以試著判定目前產業表現是指向軟補丁還是經濟衰退，2018 年，經濟衰退時期佼佼者——公用事業和非耐久財產業均大漲，而科技股 (軟補丁時期佼佼者) 則下跌， 表明市場預測經濟放緩將轉變為全面的衰退，但自那時起，科技股又反彈回來，同時期非耐久財和公用事業股又遲滯不前。」