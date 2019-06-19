【兆豐投信】降息腳步近 投資丹麥債正當時

FED 近期轉鴿傾向越來越明顯。聯準會主席鮑爾近期談話表示，不排除在必要時降息，並持續關注美國與貿易夥伴間的爭端衝擊；聖路易銀行總裁博拉德亦表示，可能很快就需要調降政策利率。市場對於聯準會降息預期也大幅提升，根據利率期貨報價推估隱含走向，7 月份降息機率提升至 8 成，9 月份降息機率突破 9 成，顯示降息腳步逼近已成市場普遍共識。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金經理人周彥名表示，近期 10 年期美債殖利率不斷下滑，目前已逼近 2% 水準，資金紛紛回流公債或投資級債券，顯示避險氛圍逐漸增強。在美債價格已被推升過高的環境下，擁有 AAA 信評、價格表現穩定的丹麥資產擔保債券，同樣為具避險作用的投資等級以上債券，市場反而較少著墨，相較價格水位過高的美債，其投資價值已然浮現。

周彥名指出，自 2000 年以來，美國聯準會主要有兩個降息階段，第一個階段自 2001 年 1 月開啟，直到 2004 年 6 月回升，第二個階段則從 2007 年 9 月開始，中間經歷長達 7 年不變的低利率，直到 2015 年 12 月底才再度調升。統計這兩個降息階段數據，觀察持有兩年累計報酬，丹麥債都有最佳的表現，其次是美債，美股在降息期間前兩年的表現都較差。故建議投資人可以開始適度配置一些丹麥債，以期優化投資組合。

周彥名補充，丹麥債主要優勢包括二高一低，第一高指的是信評高，從丹麥國家主權信評、發行人信評以及成分債券皆為 S&P AAA 評級；第二高為流動性高，丹麥的資產擔保債券規模為全歐洲最大，接近 4,000 億歐元，流動性及透明度都相當高；一低則是指波動度低，勝過美債及美國投資級債。建議投資人可以將這樣的商品放進投資組合中，應可有效分散風險。

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