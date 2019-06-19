〈國際中橡股東會〉電池事業能元科技持續整頓 待技術到位再重啟建廠評估

國際中橡 (2104-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長辜公怡表示，旗下負責電池事業的能元科技，受限產品技術尚未到位，今年初暫停原先的擴產計畫，會持續進行營運整頓，在技術到位後，評估未來建新廠可能性。

目前國際中橡三大業務包括碳黑、生技與電池事業。針對碳黑事業部分，辜公怡表示，過去大眾對碳黑的理解，只是能讓輪胎變黑的添加劑，但除添加顏色外，碳黑還可補強與橡膠的黏合，讓輪胎更加耐磨與強韌。

辜公怡強調，碳黑的效用不僅於此，碳黑產業將是循環經濟的先行者，未來將大幅提升研發與製程能力，若能做得更潔淨、降低雜質，應用範圍就能更廣泛，產品組合也會更加多元。

除著手提升研發與製程能力外，國際中橡並於去年重啟碳黑事業建廠計畫，選定印度 Gujarat 省作為新廠地點，目前已取得新廠建設土地，第一期產能 15 萬噸，預計 2021 年完工。辜公怡表示，屆時中橡碳黑總產能將達 94 萬噸，可望晉升全球前五大碳黑廠。

電池事業方面，辜公怡指出，旗下能元科技今年年初暫停原先的擴產計畫，主要原因在於，去年規劃擴產生產的產品，技術還沒到位，能元科技製程技術上的要求，還未達到國外競爭者的水準；在鋰電池製造進入半導體等級的要求之下，會持續進行營運整頓，在產品技術到位後，評估未來建新廠的可能性。