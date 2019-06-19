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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧06月18日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2       87395  
00677U 富邦VIX              69656  
3481   群創                 58176  
1605   華新                 49784  
2303   聯電                 41290  
2371   大同                 38397  
2317   鴻海                 36657  
3037   欣興                 33572  
2330   台積電               28578  
3017   奇鋐                 27497  
00672L 元大S&P原油正2       27251  
1809   中釉                 26203  
2834   臺企銀               25995  
2409   友達                 25886  
2888   新光金               25885  
2886   兆豐金               25881  
1101   台泥                 24566  
2891   中信金               22416  
2884   玉山金               19220  
00633L 富邦上証正2          17069  
2323   中環                 14742  
2890   永豐金               14599  
2337   旺宏                 14592  
2883   開發金               13941  
2002   中鋼                 13940  
2887   台新金               13787  
2882   國泰金               12681  
3016   嘉晶                 12308  
8046   南電                 11628  
4927   泰鼎-KY              11396
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