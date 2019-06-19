台北‧06月18日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 87395 00677U 富邦VIX 69656 3481 群創 58176 1605 華新 49784 2303 聯電 41290 2371 大同 38397 2317 鴻海 36657 3037 欣興 33572 2330 台積電 28578 3017 奇鋐 27497 00672L 元大S&P原油正2 27251 1809 中釉 26203 2834 臺企銀 25995 2409 友達 25886 2888 新光金 25885 2886 兆豐金 25881 1101 台泥 24566 2891 中信金 22416 2884 玉山金 19220 00633L 富邦上証正2 17069 2323 中環 14742 2890 永豐金 14599 2337 旺宏 14592 2883 開發金 13941 2002 中鋼 13940 2887 台新金 13787 2882 國泰金 12681 3016 嘉晶 12308 8046 南電 11628 4927 泰鼎-KY 11396
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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