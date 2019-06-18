當降息高期待遇上經濟低展望 股市風暴圈正成形

貿易戰、地緣政治不穩定及全球經濟據表現不佳引發市場憂慮，過去五個交易日歐股一直處於狹幅震盪，未出現大幅拋售，投資人正抱持觀望態度期望美國聯準會周三降息挽救市場劣勢。

高盛 (Goldman Sachs) 策略分析師表示，歐洲股市通常對美國降息周期之初做出積極回應，2/3 的機率會上漲，通常一個月內漲幅為 2%；歐元則有 77% 的機率上漲。

即使經濟學家仍在爭論美國降息的時間點，但期貨交易商似乎已經反映聯準會今年底前至少降息一次，據 CME Group 的 FedWatch Tool 顯示，市場預期聯準會 6 月 18-19 日決策會議降息的機率雖由 28.3% 降至 21.7%，但預期 7 月會議降息的機率仍為 85%。

期貨交易商預期今年底前聯準會至少降息一次。(來源：Bloomberg)

美股近期反彈建立在降息的高期待

摩根大通（JPMorgan）策略師表示，美股近期反彈很可能建立在降息的預期上，如果本周聯準會並未明確表示降息的可能，股市可能出現拋售潮。

摩根大通指出，月底即將舉行 G20 會議，以及目前看來美中貿易談判達成協議的可能性非常低，聯準會更需要表明利率政策前瞻引導。

經濟指標正在發出更多的警告信號

與此同時，經濟正在發出更多警告信號。周一聯準會紐約分行發布的 6 月份紐約州製造業調查指數由前月的 17.8，向下滑落 26.4 點，為有記錄以來最大月度跌幅，達到負 8.6，創下 2016 年 10 月以來的最低水準，顯示關稅爭端對製造商和整體經濟的負面影響正在擴大。

摩根士丹利編製的 6 月份商業景氣指數創下金融海嘯以來的新低，顯示景氣明顯惡化，對 ISM 製造業指數以及標準普爾 500 指數亮出不祥預兆，依照歷史經驗，意味著標準普爾 500 指數還有 8% 的跌幅空間，同時將連動歐洲股市下跌。

摩根士丹利 6 月商業景氣指數來到金融風暴以來新低。(來源：Bloomberg)

另一方面，市場的高期望和經濟低展望，也顯現在花旗的全球盈利修正指數上，分析師對全球上市公司盈利預期下修的數量超過了上修量，並預期企業的業績將步上去年下半年下滑的後塵。

不斷惡化的經濟前景，如同暴風雨來襲前的烏雲密布，使得周三聯準會的利率決議備受關注，讓人擔心的是一旦偏離市場降息預期，恐怕股市將難以避免捲入暴風圈。