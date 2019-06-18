美國政府召開加稅聽證會 企業擔憂移出產線難度高 成本大幅上升

美國貿易代表署 (USTR) 週一 (17 日) 開始，展開為期 7 天的聽證會，以徵詢美國零售商、製造商和其他企業，對再課 3000 億美元中國進口商品的看法，多數企業抱怨，此舉將使採購成本增加，並會使商品的售價上升。

週一的聽證共包含 8 場小組聽證，來自服裝、時尚用品、兒童產品、電視製造、電器零售商等產業，均有行業代表出席或提交書面證詞。

一些行業代表指出，由中國以外的國家採購，會增加成本，很多情況下都會超過 25% 的關稅。

產線移出中國難以做到

川普及其政府高級官員表示，如果對中國加課關稅，會加速企業離開中國，但許多企業在口頭及書面證詞中說，將多年來的業務轉移到越南和其他國家並不可行，因為許多地區都缺少技術及基礎設施。

美國服裝和鞋類協會會長 Rick Helfenbein 表示，25% 的關稅就是讓企業額外負擔成本，如果將產線移出中國就能解決，他們就會這麼做，但實際上無法做到。

Regalo International LLC 總裁 Mark Flannery 表示，將生產轉移到越南的產品報價，要比目前中國生產的成本高 50%，墨西哥的報價還要更高。

Flannery 表示，他們需要使用中國製造的，現階段沒有其他國家製造金屬嬰兒門。

原本汽車座椅等兒童安全產品，最終被排除在 2000 億美元的關稅名單之外，但為了對中國施壓，USTR 將其重新列入名單。

企業憂最終打擊美國就業

消費者技術協會 (Consumer Technology Association) 則發布書面證詞指出，科技相關產品占這波 3000 億美元名單的一半以上，對相關產品徵收關稅，最終「將阻礙美國的創新，減緩美國中小企業的增長動力，並打擊普通美國消費者的口袋」。

New Balance 代表指出，他們支持川普對中國在貿易上採取強硬立場，但新一輪關稅，將危及公司整體的財務，如此，反過來會限制公司維持和重新投資美國工廠的能力。

其他包括電子產品零售商百思買 (Best Buy)、娛樂軟體協會等代表企業，紛紛表明關稅對企業不利之處，一些企業強調，產品製造過程無關敏感技術，更多擔憂指出，加課關稅最終會打擊美國的就業。

並非所有證人都反對徵收關稅，Rheem Manufacturing Co 空調部門總裁 Mike Branson 表示，目前有個漏洞，允許中國企業分別運送冷凝器和空氣處理器，以規避空調關稅，希望川普政府允以補救。