迪士尼股價近高點 分析師：利多因素全入價了 後頭上漲空間不大

Imperial Capital 主張迪士尼 (DIS-US) 估值已接近創紀錄，可能股價已經超前，因此調降其評級，之後迪士尼的股價下滑。

背景

今年迪士尼的表現很亮眼，迄今漲幅 28.7%，使其過去 12 個月以來的漲幅擴大至近 32%，遠優於同期 S&P 500 的表現。

投資者的熱情是容易理解的，過去短短數月，迪士尼復仇者聯盟的新授權就創了紀錄，公布強勁獲利，且推出星際大戰主題樂園景點。

許多分析師都認為迪士尼將推出的串流服務 Disney+ 是 Netflix (NFLX-US) 和其它媒體公司的的強大威脅，因為迪士尼在變化迅速的廣播電視世界中佔據優勢。

分析師看法

帝國資本 (Imperial Capital) 分析師 David Miller 調降迪士尼評級，自優於市場表現降為符合市場表現 (In-Line)，因為迪士尼股價已經接近其 147 美元的目標價，他選擇不調整目標價，因為許多他原本看漲的理由已經都發揮作用，或者已經消退。

由於相較於 2021 年的預估本益比，迪士尼目前股價已經創紀錄，所以他認為後續上漲空間有限。

他指出，目前僅剩一個尚未如預期發揮的利多因素，即執行庫藏股，他認為迪士尼最快 2020 年第三財季就會重新啟動執行庫藏股，亦即約莫一年以後。

但這一點尚不足以令他上調目標價，尤其他主張迪士尼擴張一個業務的代價就是「犧牲另一個業務」。

迪士尼清楚表示，Disney + 不會立即有獲利，Miller 認為在此艱困的環境下，迪士尼傳奇般的媒體網路事業持續受挫，因此似乎無可避免的是，迪士尼的串流媒體服務最終將取代其傳奇網路，「但這會耗費很長的時間，可能會久到 10 年之久，這使得當前網路成了令人憂心的源頭。

Miller 預期 2019 財年將會是過渡性的一年，因為考量到星際大戰景點、迪士尼收購的福斯娛樂資產...... 等新舉措。但由於多數正面因素已經在價格上反映了，他認為後續上漲空間不大。

迪士尼週一收低 0.5% 至 140.97 美元。