沃爾瑪等美國數百家企業聯名 呼籲川普勿對中國進一步加課關稅

沃爾瑪 (Walmart Inc)、Target Corp、梅西百貨等數百家美國企業和行業協會，週四 (13 日) 發表聯名信，呼籲美國總統川普不要對中國商品進一步加徵關稅，並重返談判桌與北京達成貿易協議。

逾 500 家美國企業，及代表製造商、零售商和油氣行業的 140 個協會團體，都簽署了游說組織「關稅傷害美國腹地 (Tariffs Hurt the Heartland)」發布給川普的公開信，此一組織明確反對川普的貿易戰。

這些企業與協會在信中表明，他們仍擔憂針鋒相對的關稅戰升級，若進一步加稅，「將對美國企業、農民、家庭和經濟產生重大、負面和長期的影響」。信中稱，廣泛實施關稅並不是改變中國不公平貿易的有效工具，關稅是美國公司支付的稅收，而不是中國。

隨著美中貿易緊張升級，美中兩國領袖預計出席 6 月 28 日至 29 日在日本舉行的 G20 峰會，川普表示，他希望在本次會議中與習近平碰面，並決定是否將關稅擴大至幾乎所有中國進口商品。

沃爾瑪是美國最大的民營部門雇主，也是全球最大的零售商。公司表示，關稅將造成消費品價格上揚，公司執行長 Doug McMillon 上週表示，川普政府應該關注如何讓貿易幫助廣大的民眾，而不是只去看它的傷害。

關稅傷害美國腹地組織今年 2 月份委托制定的報告顯示，美中關稅戰將導致美國就業損失逾 200 萬，4 口之家的平均成本增加近 2300 美元，並損害美國 GDP。