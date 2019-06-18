〈房產〉雙北市百坪住宅光環褪散 成交筆數慘烈腰斬

百坪大樓住宅似乎越來越式微，房仲業者依內政部實價登錄資料，統計雙北市近五年 1-4 月，百坪以上住宅大樓成交筆數呈現銳減，台北市今年 1-4 月跟去年同期減少 60.6%，新北市減少 41.3%，房仲業者指出，目前市場以剛性自用為主力買盤，且家庭人口減少，買方對百坪住宅的需求自然減少。

在新建案的推案方面，市調機構統計，台北市今年第 1 季底截止，並沒有全棟規劃為 100 坪以上的豪宅建案推出，假如信義區豪宅案「陶朱隱園」未在今年開賣，台北市今年將成近 10 餘年來、首度沒有純百坪豪宅建案釋出的年度。主要是因建商在規劃產品時大多走保守路線

今年住宅市場買氣有回溫走勢，但房仲業者發現，顯然購屋主力不包含百坪住宅，綜觀雙北近 5 年百坪住宅成交量，台北市去年 1-4 月交易 142 筆，今年僅 56 筆，降幅達 6 成，新北市去年 1-4 月交易 143 筆，今年僅 84 筆，降幅達 4 成，雙北市今年量縮幅度顯著，甚至交易量比房市交易落入谷底的 2016 年還低。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，2016 年房地合一上路，投資置產的買方減少，且大坪數總價高，不符合多數自用買方需求，因此百坪住宅交易量大幅縮減，也因為大坪數交易急凍，價格修正空間放大許多， 2017 年市場略有好轉時，交易量又反轉向上，買氣延續到 2018 年。

另一方面，由於 2015 年之前大坪數及豪宅熱度高，建商推出許多預售案，陸續在 2017-2018 年交屋，也維持住這兩年百坪住宅的交易量，不過時至今年，高資產族群回流市場的目標在指標性豪宅或商用不動產，百坪住宅的需求持續降低，又缺乏交屋量挹注，反應出成交量大幅緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，由於家庭人口減少，對住宅的需求多在 2-3 房，況且許多父母購屋或換房，不再要求子女同住，而是以同一社區為訴求，因此豪宅市場也開始出現精緻小豪宅，住宅坪數規劃已然轉型。