面對分拆提案 Sony社長：重視與股東的建設性對話

日本索尼 (6758-JP) 在週二 (18 日) 上午召開了定期股東大會，在有關美國知名積極投資人羅布 (Daniel Loeb) 要求索尼將其半導體部門分拆一事，索尼社長吉田憲一郎指出「在與特定股東間的對話上不作評論」，並補充說道「會重視與股東及投資人之間，具有建設性的對話」。

(圖片：Investing.com)

激進派投資大戶羅布，其主持的大型避險基金「Third Point」，在上週寫給投資人的公開信提到，他們要求索尼將旗下金雞母的半導體部門，自母公司分拆獨立，以發揮其真正的企業價值。

而索尼在面對此問題，社長吉田憲一郎除了作出了上述的反應外，並表示該公司在公司的董事會議等場合當中，一直在如何於長期時間上，就提升股東價值等議題進行檢討及議論。關於公司的事業投資組合，該呈現出什麼樣的樣貌，也都包含在議論當中。

索尼雖在 2019 年 3 月期的合併營業利益上，連續兩年更新過往紀錄。但是在股票市場上的反應卻是相當平淡，當前的股價較 2018 年 9 月的高點時，少了約 2 成左右。吉田社長補充說道「會在 (音樂事業等的) 內容服務上作出強化」。

在美中貿易戰逐漸升溫，對於今後半導體的市場展望出現疑慮之問題上，吉田憲一郎認為「在急速變化的世界情勢中，正思考著是否能對變化作出迅速的反應。隨然在生產的地點上無法立即作出變更，而擁有選項也是很重要的」。

另外，在 18 日的定期股東大會上，在董事的任命案等兩項議案，也都在會中獲得多數通過。在歷經 93 分的會議過程後，本次的股東大會也於週二中午前結束。