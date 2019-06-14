避險基金喊話！要求索尼半導體事業獨立、股價上揚

美國知名的積極投資人羅布 (Daniel Loeb)，其主持的大型避險基金「Third Point」，在本週寫給投資人的一封公開信中提到，他要求索尼 (6758-JP) 將旗下金雞母的半導體部門自母公司分離獨立。在過去，Third Point 也曾在 2013 年時，要求索尼將旗下的娛樂事業從公司組織中分離，兩者之間的論戰也將再次引起熱議。消息傳出後，索尼股價一度上揚 4%。

(圖片：Investing.com)

在美國時間週四 (13 日)，Third Point 在該基金與索尼投資相關的網頁「Stronger Sony」上頭，於寫給投資人們的一封公開信中指出，這是他們首度公開承認再次對索尼投資了 15 億美元。這也是繼 Third Point 於 2013 年，在嘗試說服索尼將其部分娛樂事業賣出的問題上失敗後，第二次對索尼方面採取了投資行動。

羅布表示，索尼的股價被市場低估，原因在於公司結構過於複雜。他要求索尼的管理階層採取大膽的行動，將公司結構簡化。

羅布也指出，索尼的半導體事業「對於某些投資人而言，它只是附加上去的東西」。認為該事業必須獨立，變成名為「Sony Technologies」的上市企業。羅布宣稱「索尼是當今世上價值被嚴重低估的企業之一」。

過去在 2013 年 5 月，Third Point 對外表示持有索尼的股票，最多還曾經達到 7%。該基金當時曾去函索尼的平井一夫 CEO，要求將電影等娛樂事業分離，並在美國上市。雖然索尼方面拒絕了這項要求，卻也被迫公開更多在該事業的情報。

羅布在 2014 年處分了索尼的股票，但來到 2019 年，他也再度證實對索尼重新進行了投資。