傳德銀將大幅縮減美股業務 最快下月公佈

《路透》引述 3 名熟悉內情的消息人士報導，德意志銀行計畫大幅縮減其美股業務規模，只為企業和高淨值客戶提供服務。

德銀 CEO Christian Sewing 正在努力說服投資人他有能力扭轉這家德國最大銀行的營運，德銀股價本月創下歷史新低。他在上個月的股東大會上告訴投資人，德意志銀行準備「大幅削減」其投資銀行業務。

消息人士指出，德銀董事會成員上週在電話會議上討論了這些計劃，並同意該行的美國股票和利率交易業務必須進行大規模削減。

消息人士表示，雖曾討論完全退出美國股市，但董事會成員偏向選擇維持現有市場地位，並繼續發展該行的電子交易能力。

目前尚不清楚該行的 9275 名美國員工中有多少人會受到影響，消息人士表示目前還沒有最終決定。估計在下個月公佈上半年業績時，這項計劃才會公佈。

德意志發言人透過電子郵件發表聲明表示，該行「正在制訂加快轉型的措施，以提高其永續獲利能力。」

今年 3 月，德意志銀行公布一個新平台計劃，該平台使其能夠直接與客戶交易美國股票，而不是仲介買賣雙方抽取交易費用。該平台計劃在第 3 季上線。消息人士指出，讓更多業務自動化將使該行降低成本並提高獲利率。

消息人士表示，儘管部分投資者認為必須完全從美國撤退，但 Sewing 和董事長 Paul Achleitner 都認為，該銀行必須在美國繼續營運，為企業和機構客戶提供服務。

消息人士說，該銀行熱衷於在美國維持龐大的債務資本市場和信貸交易業務，並將其視為具有成長潛力的業務。它還將保留一個規模龐大的併購諮詢業務。

Sewing 正在尋求將德銀從投資銀行轉型至專注於更穩定的收入形式，如交易銀行業務。

多年來，美國股票業務獲利率一直在下降，導致一些股東要求關閉。摩根大通的銀行業分析師估計，它每年損失 2 億至 3 億歐元 (3.37 億美元)。

該行之前曾否認其計劃美國業務將進一步重整，並在 4 月向工作人員發布的備忘錄中表示，它已「堅決維護」其美國經營權。

然而，消息人士透露，今年 5 月與德國競爭對手德國商業銀行股份公司 (Commerzbank AG) 合併談判的失敗，導致該行高層制訂定了為扭轉業務表現的「B 計劃」，其中削減美國業務是計劃中的重點。