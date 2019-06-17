【富蘭克林】聚焦聯準會是否釋出降息風向球

股債均衡配置，應對波動加大的投資環境

聯準會將於美國時間 6/18~19 召開利率會議，預估將維持基準利率於 2.25%~2.50% 不變，先觀察美中貿易情勢發展，然而，先前鮑爾主席表示將採取適當行動來維持經濟成長，輔以美國五月非農就業數據及核心 CPI 年增率不如預估推升降息預期，根據聯邦基金利率期貨顯示，儘管市場預期六月會議降息機率仍低、約 21%，但七月會議前降息機率近 86%，今年可能降息二至三碼 (彭博資訊，6/14)。

富蘭克林證券投顧表示，六月利率會議聚焦政策聲明是否做出調整、釋出對放鬆政策持開放態度的意向，以及利率預測所釋出的政策線索。若聯準會鴿派態度不如市場期待，則預估公債殖利率將反彈、股市短線震盪反應，假設聯準會釋出降息意向，有助支持市場信心及風險性資產表現，然而，寬鬆背後隱含著對經濟前景的擔憂，因此建議投資人應趁此機會檢視手中資產，做好股債均衡配置，以應對波動加大的投資環境，債市佈局建議以精選新興國家投資級公債的全球債券型基金及伊斯蘭債券型基金，做為現階段防禦首選，而新興市場當地貨幣債券型基金具備高債息與貨幣便宜優勢，且聯準會降息預期有利新興市場貨幣反彈，股市留意側重內需消費與醫療創新題材的亞洲中小型股票型基金定期定額或震盪加碼機會。

利率會議看點：會後聲明及利率預測所釋出的政策訊號

摩根士丹利 (6/13) 預估六月會議聯準會將釋出如果經濟前景出現重大下行風險，已準備好採取適當行動，鮑爾主席將重申必要時將採取適當措施來維持經濟成長的言論。利率點陣圖方面，預估僅有 1~2 位的官員可能表態偏好今年降息，因此 2019 年基準利率中位數預估將維持不變，2020 年預估將從三月份預測的升息一碼下修至不升息，後續市場目光將聚焦於關鍵風險事件 6/28~29 舉行的 G20 峰會，若 G20 川習能會面並取得正面成果，則預估至明年多數時間聯準會將維持利率不變，然而，若美中貿易緊張局勢延續，預估第三季可能降息兩碼。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克認為，雖然近期聯準會主席表示將採取適當行動來維持經濟成長，但我們認為經濟活動自第一季的強勁成長放緩將不足以促使聯準會降息，預期需有更多壓力例如消費者和企業信心大幅轉變或就業市場疲軟才可能促使聯準會放鬆貨幣政策。如果貿易爭端並未進一步升溫、基本面仍穩定，則我們認為未來六個月聯準會降息兩次的可能性不高。預期聯準會除了觀察市場反應，仍將會以經濟數據做為決策參考重點，關稅是否推升後續的通膨壓力也必須密切關注。

伊斯蘭債券基金：受海外局勢干擾輕，具低波動及低相關性優勢

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗指出，伊斯蘭債係指符合伊斯蘭教律所發行的債券，目前全球較流通的伊斯蘭債券主要為中東和亞洲伊斯蘭國家所發行的美元計價債券，因受到全球景氣起伏的影響低，對於擔心地緣政治風險和中美貿易衝突的投資人而言，伊斯蘭債券提供具防禦力又具穩定性的投資選項。伊斯蘭債波動風險低於傳統的全球債券，而且具備與其他資產低相關性的特質，可豐富投資組合的多樣化，追蹤過去十年道瓊伊斯蘭債券指數，與新興國家美元主權債、全球公債、全球高收益債、新興國家當地債指數的相關係數介於 0.37~0.21，相關程度不到四成(彭博，除道瓊伊斯蘭債指數外，其餘均為 ICE 美銀美林債券指數，取過去十年週報酬率之相關性，截至 2019/5/31)。

亞洲中小型股：參與亞洲當地內需市場商機

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦 ‧ 賽加爾指出，市場投資人對於中國總體經濟環境的過度擔憂，導致許多小型股評價水準遭到壓抑，然而，相較於大型企業與全球經濟連動性高，小型企業常常是由本國市場需求、人口結構、當地改革契機等因素來帶動成長，看好亞洲區域的財富成長將帶動消費升級、進而為小型股帶來成長動能，尤其看好中國及印度小型股，透過民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢主題投資，掌握新興亞洲經濟體內需消費提升所帶來的投資機會。

美國資產：納入防禦配置，降低波動度

降息預期升溫帶動美股連兩週反彈，史坦普 500 指數自 6/3 低點來彈升超過 5%，與四月底創下的收盤高點差距僅約 2%(彭博資訊，至 6/14 止)。然而，美中仍針鋒相對、貿易爭端無降溫跡象，雙方能否破冰仍以 6/28~29 G20 會議為主要觀察時點，鑒於國際貿易情勢及地緣政治不確定性升高，儘管未來一年美國經濟陷入衰退風險仍低，但波動加大將是市場常態。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 經理人愛德華．波克表示，2018 年中基金拉高固定收益產品等防禦型資產比重，因而在 2018 年第四季股市大跌時展現抗震力。未來考量美國景氣雖仍在溫和復甦軌道上，但貿易爭端等因素對於市場的不確定性仍將有著影響，團隊將檢視企業整體資本結構，考慮股票、債券與可轉債等各類投資機會，靈活資產佈局，追求潛在收益同時降低投資風險。

富蘭克林公用事業基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人約翰．柯利表示，電力、瓦斯、自來水均為生活必需品，需求較不受景氣變化牽動，且公用事業類股營運表現平穩、股利配發穩定性高，且無中國營收曝險、不受美中貿易戰的直接影響，在高波動環境下有望吸引穩健資金流入。富蘭克林證券投顧表示，目前公用事業類股預估本益比處於過去五年區間上緣，若聯準會利率會議所釋出的訊號不如市場預期鴿派，美國公債殖利率短線將回彈、增添公用事業類股回調壓力，然而，公用事業具備內需導向、景氣防禦、高股利及低連動優勢，建議投資人不妨趁回檔之際分批佈局公用事業型基金，作為防禦配置。

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