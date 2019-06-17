【富蘭克林】具備三低優勢 伊斯蘭債成債券投資新寵

全球經濟成長走緩、中美貿易關係前景未明，債券投資的防禦功能更顯重要。富蘭克林證券投顧表示，伊斯蘭債市提供投資人配置於低債信風險，低波動，以及與其他資產低相關性的投資管道，可豐富投資組合多樣性，並跟隨伊斯蘭社會經濟成長的機會。

1. 低債信風險：伊斯蘭經濟體主要為亞洲的馬來西亞和印尼，以及波灣六個國家等，馬來西亞和印尼主權債信為投資級等級，波灣國家因擁有石油而為全球主要的富裕區域。因此，具代表性的道瓊伊斯蘭債券指數的平均信評即為 A 級，成份債有近八成為政府或其相關機構所發行 (截至 2019/4 月)，債信風險低。

2. 低波動：通常投資伊斯蘭債的獲利來自於特定標的資產之投資利潤或租金收入等，比傳統債券的融資風險低，於不同景氣循環階段仍能有穩健的表現。根據理柏資訊統計過去三年，道瓊伊斯蘭債指數的美元波動風險為 2.39%，甚至低於彭博巴克萊美國公債指數 3.60% 的波動度 (截至 2019/5 月)

3. 低相關性：伊斯蘭債的發行者，大多非傳統債券指數常見的主流市場，受海外局勢的影響低。而且雖然波灣主要為產油國家，當油價上漲時，國家財政可受惠。然而油價下跌時，只要不危及政府償債能力，債券本質仍可展現長期收益的累積。統計過去十年道瓊伊斯蘭債券指數，與新興國家美元主權債、全球公債、新興國家當地債、全球高收益債指數的相關係數介於 0.37~0.21，相關程度不到四成 (彭博資訊，取 ICE 美銀美林債券為例，截至 2019/5 月底)。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，摩根大通證券 2019 年起將波灣國家債券納入其所編製的新興市場債券指數中，波灣債券的投資地位將被拉升。對於擔心地緣政治風險、中美貿易衝突或景氣震盪的投資人而言，伊斯蘭債券提供具防禦力又具穩定性的投資選項。

