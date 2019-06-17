為什麼你越理財越窮？

看別人曬出投資成績單總是在短短時間內就可以有雙位數的報酬，為什麼別人越理財越有錢，你卻越理財越窮呢？要學練功夫，不能只學拳腳，要連心法都記起來。

1. 預估報酬想得太不實際

大部分投資人在決定要投資什麼前，可能會誤信誇大的預期報酬率或過度簡化的資訊，然後，在投資之後才發現不如預期。要如何改善這個狀況呢？了解合理預期報酬率非常重要。「可是我要怎麼知道合理報酬率是多少？」，這時候你可能會想問。

首先來看股市，長期能左右股價因素不外乎是企業盈餘成長率、股利率和本益比成長率，可以參考過去歷史 10 年平均本益比和企業盈餘年增率，再加上對未來的預期做調整，找出合理的股價變化。債券的部分則更簡單，只需要考慮到債券票息的再投資報酬和債券到期時公債殖利率，就可以得到合理的預估報酬了，風險性債券則要再額外加上對於利差變化的預估。

股市合理預期報酬率

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2000 – 2018。採標普 500 指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

只要在有了這個基本觀念之後，就不會被浮誇的廣告言詞給誤導，在資產超漲超跌的時候，也更能判斷是不是應該做出調整。

2. 富貴險中求？謹記分散的硬道理

資產配置之於投資，就像運動＋飲食控制之於體重控制一樣，都是其中的硬道理，但是卻讓人覺得乏味甚至有點落伍，好像如果不講出一些炫招，投資功力就不夠一樣。投資人喜歡追求可以快速獲利的標的，但是在沒有資產配置下裸投高波動標的，其實是很危險的，因為沒有顧慮到下跌風險，舉例來說，在下跌 10% 後，需要 11.1% 的漲幅才能回到原先的投資價值。

從下方資料可以看出分散的好處，比起重押單一國家，分散的平均年化報酬率波動較小（藍色柱狀的範圍區間），雖然重押中國股市的平均年報酬率高出 60/40 股債配置約 4%，但是同時也面對最大年化報酬率下跌超過 12% 的可能，反而 60/40、40/60 股債配置在任一個月開始投資的五年年化報酬皆是正值，且平均報酬還比一般認為最安全的 100% 債券下跌風險更小。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料期間 1997 - 2019。指數採 MSCI 世界、中國總報酬指數和美銀美林全球政府公債指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 市場有變化？還是要堅守資產配置

追求額外超額報酬的投資人，則可以再加上對週期的判斷，微調對於各類資產的比重。而且建議提前布局，才比較容易買在低位、賣在高位。例如在景氣末段時，就開始增加持有避險性資產。資深投資人都知道，看對趨勢是一回事，但是要精準判斷趨勢何時會到來卻是非常困難，就連在電影大賣空裡提前預言金融海嘯將會到來的 Michael Burry，也無法知道預言何時會在股市反應，更何況有時候還會看錯方向，所以堅守資產配置才會如此重要。

經濟週期特徵

資料來源：ACG Advisors，「鉅亨買基金」整理。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

把握資產配置，依據經濟週期微調部位

與其瞎猜市場衰退何時會到來，或政治層面的因素會不會改善目前經濟前景，其實都不如做好資產配置。多配置避險資產有利於目前波動的市場環境，這樣做當然有可能犧牲掉原本積極部位的報酬，但絕對好過對賭後發現押錯賭注（包括全部投資避險資產也是），就什麼都沒有了。

鉅亨精選基金

>> 富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計股份 - 美元)

>> 鋒裕匯理基金 (II) - 美元綜合債券 A2-USD

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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