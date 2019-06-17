末日博士魯比尼 下一波金融危機可能即將來襲

聯準會 (Fed) 本週二與週三將舉行為期兩天的政策會議，按受華爾街日報調查的分析師，近 40% 都預期聯準會 (Fed) 本週將採取鴿派立場，為 7 月降息鋪好道路，這次降息將是逾十年來首度降息。

儘管鷹派的 Fed 立場已不再籠罩美股這波為時已久的多頭走勢，但紐約大學經濟學教授魯比尼 (Nouriel Roubini) 現在說，全球目前正面臨著一個更大的問題。

魯比尼擔憂的是，2020 年經濟衰退的風險在上升，脆弱的全球經濟有陷入危機的夢魘。

「一陣嚴重的衝擊，便可能讓全球經濟落入衰退，即使各國央行迅速反應，仍將難兆厄運。」魯比尼說。

去年，他警告有十項下滑的風險，可能導致全球於明年陷入衰退。現在他說，Fed 立場改變，移除了其中一項，但其他九項依舊存在，且已較過去更為危險。

「自我們初次發表這項談話以來，美國股市依舊呈現出泡沫」他在發表的報告中說道。「新型債券崛起，便伴隨著新的風險，包括許多新興市場債券，大多以外幣計價。」

在主要的風險中，中美貿易緊張值得特別關注，魯比尼說，尤其若導致中國對美國大型企業 -- 如蘋果 -- 以關閉市場進行報復，最讓人憂心。

「在這種情況下，一旦對全球市場造成衝擊，便足以引發全球危機，即使央行採取行動，也將於事無補，」魯比尼警告說。「由於公司債與政府公債規模龐大，另一波金融危機可能會隨之而來。」

他說，此刻全球央行已更加受限，讓缺少流動性的金融市場，有陷入閃電崩跌的風險。還有其他的利空，如川普與伊朗衝突。「這或許可以推升他的國內支持度，」他說。「但這也可能造成原油衝擊。」

魯比尼指出，油價下跌與貿易戰，影響超越了供給風險。他們還威脅到消費成長，因為關稅與燃料成本上升，浸蝕了可支配收入。其結果，不確定性增加，企業削減資本與投資支出。結果，經濟開始大轉變。