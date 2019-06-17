〈分析〉當心科技泡沫2.0 美股軟體股風險不輸2000年

還在迷戀科技股嗎？投資人應該小心股價愈衝愈高的同時，一些基本的防禦心理就完全消失了，就像 2000 年網路泡沫的情況。

據《Zero Hedge》報導，當前科技股的一大警訊，在於政府是否會祭出監管大旗，看看 6 月 3 日資訊及通類類股的表現，就可以感受一些它可能的潛在殺傷力有多大。但從那天之後，這兩個類股股價都有反彈，人們似乎不太在意這件事了。

監管是潛在隱憂

當然，監管並不是新的問題，在 2018 年 4 月美國銀行的報告，就列出減少科技股曝險的十大理由，點出科技產業是當前最缺少監管的部門。

科技股受法規監管最小 (圖表取自 Zero Hedge)

特別是，儘管美國總統川普一直與貝索斯 (Jeff Bezos) 等科技龍頭爭吵，而科技股在貿易戰中也顯得不堪一擊，投資人似乎對科技股一直保持樂觀態度。雖然現在因為聯準會的降息預期，而市場變得樂觀，但一些分析師仍舊覺得，當前不該這麼樂觀看科技股。

高盛首席美股策略師 David Kostink 在最新的報告中，強調了監管的隱憂，兩大黨都加大了對反壟斷的關注，政府也已經開始相關的調查，一些重量級的總統候選人，正準備提出針對大科技公司反壟斷的建議。

分析師提醒應減持

由於潛在訴訟的不確定性很高，而投資人卻仍普遍樂觀，Kostin 警告，歷史經驗表明，這種情況下應該減少科技股投資部位，而且在反壟斷訴訟提出前就要這麼做。

Kostin 表示，這類情況有 3 個共通點，

第一，在反壟斷訴說訟期間，市場估值及股價都會下挫；

第二，這些案件需要數年才能解決；

第三，做出決議後，公司銷售成長放緩。

簡言之，當監管大旗一旦揮舞，科技股可能一夕之間，就由類股中的第 1 名變成最後 1 名。因為正如美國銀行 1 年前所顯示的那樣，幾乎所有產業泡沫都會受到監管的打擊。

估值過高是最嚴重問題

而真正的問題，其實不僅如此。投資人所忽略的最大風險，在於科技股、特別是軟體股票的估值高得離譜。

科技股較歷史均值高出逾 2 個標準差 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛警告，標普 500 資訊科技類股在一系列指標的估值溢價，高出了 10 年平均水準的 2 個標準差以上，說明估值極度偏高，風險不容小看。

在所有的科技股中，又以軟體類股的溢價特別大，企業價值 (enterprise value, EV)/ 銷售的水準，已經接近 2000 年以來的高點，投資人對企業的獲利想像，已經過份高估。

估值接近重回 2000 年高圖 (圖表取自 Zero Hedge)

回到現實來看，這些科技巨頭的獲利前景，實際上變得較以往更差，全球科技業恐怕將見到獲利衰退，如此，是否還能支持不合理的高估值。

因此即使只從形勢上看，科技股都已經岌岌可危，一旦監管大旗一出，新一波的科技泡沫有可能就在眼前破裂。