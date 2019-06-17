新聞
0

◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3707   漢磊                     307       368 3105   穩懋                    -328      -871  
6462   神盾                     181       644 5425   台半                    -318     -2175  
6180   橘子                     146      -887 5483   中美晶                  -273       232  
3324   雙鴻                     128      -368 6488   環球晶                  -268     -1152  
6290   良維                     126       661 6188   廣明                    -258     -1077  
1784   訊聯                      94       134 4953   緯軟                    -179      -271  
5905   南仁湖                    93      1074 3227   原相                    -135      -392  
1785   光洋科                    78       588 8069   元太                    -107     -2106  
8074   鉅橡                      69        55 5439   高技                     -97      -509  
8086   宏捷科                    69       751 6486   互動                     -91      -294  
8043   蜜望實                    60       -22 5009   榮剛                     -85      -345  
3163   波若威                    58        93 3691   碩禾                     -84      -146  
5512   力麒                      58       209 3511   矽瑪                     -82      -145  
5457   宣德                      57       271 4979   華星光                   -82      -146  
8255   朋程                      48       -95 4163   鐿鈦                     -76      -121  
3541   西柏                      48       -24 5511   德昌                     -73      -130  
6158   禾昌                      46      -402 4107   邦特                     -70       -94  
8436   大江                      45       -23 3293   鈊象                     -68       514  
3548   兆利                      43       -41 6182   合晶                     -67     -1516  
6150   撼訊                      43       123 5536   聖暉                     -64      -229  
3455   由田                      42        19 8076   伍豐                     -63       311  
6244   茂迪                      37       141 1584   精剛                     -56        51  
00695B 富邦美債7-10              35         0 2732   六角                     -55       179  
3290   東浦                      35       -93 1815   富喬                     -51      -218  
3623   富晶通                    33        46 3527   聚積                     -51      -408  
4728   雙美                      32       315 5475   德宏                     -46      -387  
1569   濱川                      32        15 3374   精材                     -45      -755  
1795   美時                      30       -70 3388   崇越電                   -45       -78  
3221   台嘉碩                    29        61 3483   力致                     -45      -109  
3630   新鉅科                    28      -171 3218   大學光                   -43       140  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
留言載入中...

相關新聞