◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧06月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3707 漢磊 307 368 3105 穩懋 -328 -871 6462 神盾 181 644 5425 台半 -318 -2175 6180 橘子 146 -887 5483 中美晶 -273 232 3324 雙鴻 128 -368 6488 環球晶 -268 -1152 6290 良維 126 661 6188 廣明 -258 -1077 1784 訊聯 94 134 4953 緯軟 -179 -271 5905 南仁湖 93 1074 3227 原相 -135 -392 1785 光洋科 78 588 8069 元太 -107 -2106 8074 鉅橡 69 55 5439 高技 -97 -509 8086 宏捷科 69 751 6486 互動 -91 -294 8043 蜜望實 60 -22 5009 榮剛 -85 -345 3163 波若威 58 93 3691 碩禾 -84 -146 5512 力麒 58 209 3511 矽瑪 -82 -145 5457 宣德 57 271 4979 華星光 -82 -146 8255 朋程 48 -95 4163 鐿鈦 -76 -121 3541 西柏 48 -24 5511 德昌 -73 -130 6158 禾昌 46 -402 4107 邦特 -70 -94 8436 大江 45 -23 3293 鈊象 -68 514 3548 兆利 43 -41 6182 合晶 -67 -1516 6150 撼訊 43 123 5536 聖暉 -64 -229 3455 由田 42 19 8076 伍豐 -63 311 6244 茂迪 37 141 1584 精剛 -56 51 00695B 富邦美債7-10 35 0 2732 六角 -55 179 3290 東浦 35 -93 1815 富喬 -51 -218 3623 富晶通 33 46 3527 聚積 -51 -408 4728 雙美 32 315 5475 德宏 -46 -387 1569 濱川 32 15 3374 精材 -45 -755 1795 美時 30 -70 3388 崇越電 -45 -78 3221 台嘉碩 29 61 3483 力致 -45 -109 3630 新鉅科 28 -171 3218 大學光 -43 140 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股