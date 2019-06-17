NEC拿到德國氣象局超級電腦訂單、未來可望銷往其他鄰國

根據日經 17 日報導，日本 IT 及通訊設備大廠 NEC(6701-JP)，於日前取得了德國氣象局的超級電腦 (Supercomputer) 訂單。該超級電腦的性能，將為歐洲氣象單位當中最強大的，而其 5000 萬歐元的價格，也同為新高。

(圖片：Investing.com)

德國氣象局，與英國、法國的氣象局並列「歐洲三大氣象局」。對於鄰國的義大利、瑞士等其他國家，也擁有相當程度的影響力。日本 NEC 在此次拿到德國氣象局的合約後，也增加了未來在歐洲其它氣象單位，進行超級電腦銷售的可能。

NEC 的這款超級電腦，名為「SX-Aurora TSUBASA」，其設計採用向量處理器 (Vector Processor)，和其它競爭對手廣為使用的純量處理器 (Scalar Processor) 相較，在同時間處理大量數據的性能上更為優越。於氣象模擬方面，更能發揮其實力。

未來德國氣象局打算用來提升暴雨的預測準確度，可望在防洪等方面作出貢獻。也由於超級電腦的強大運算性能，將可在更短的時間內作出高準確度的預測。

雙方在今後進行討論後，將於詳細的規格上作出決定。而根據目前的估算，「SX-Aurora TSUBASA」的強大運算功能，將為目前德國氣象局所使用機種的 6 倍之多。也同樣在性能上超越鄰國的法國與英國。

NEC 預計分別在 2019 年 11 月，以及 2020 年 9 月進行現行款超級電腦的交機。而新款的超級電腦，則預計在 2022 年 10 月時，將交貨給德國氣象局。

NEC 的超級電腦採用 Linux 作業系統，大幅省去管理用軟體等的開發時間。另外透過 NEC 的巧思，不僅節省了開發成本，也減少在電力上的消耗，並且在性能上凌駕對手。

由於目前歐洲義大利、瑞士、波蘭等氣象單位，使用和德國氣象局相同的氣象程式，NEC 也對這些國家進行的超級電腦的推銷。該公司計畫在 2021 年前，要在歐洲的氣象單位賣出 200 億日圓的設備，若加上其它方面的應用，所設定的銷售目標則是高達 1000 億日圓。