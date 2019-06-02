〈觀察〉兩個因素使然 越南可望成工業電腦廠最佳避險地

美中貿易戰越打越烈，工業電腦 (IPC) 業者積極分散生產基地因應，日前大多表態移回台灣、越南或是墨西哥生產，不過墨西哥面臨美國加稅、台灣除則有勞動力與管理人才培養等問題，業者紛紛直言，越南可能會成為產能轉移的首選。

鴻海 (2317-TW) 集團旗下工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 指出，目前產線轉移除考慮市場，零組件供應鏈是否成熟、運輸費用、勞力供應等，也是考量重點，目前來看，台灣、越南、墨西哥等地，都是比較有優勢的地點。

事欣科也看，好墨西哥貼近北美市場，加上人力成本相較中國、越南具有競爭力優勢，因此赴墨西哥設廠。

不過，美國總統川普上周大動作宣布，考慮將對墨西哥銷美產品全面課徵 5% 關稅，且未來不排除逐漸增加，恐導致沒有保稅優勢的台廠，在墨西哥生產成本增加。

回頭看台灣，部分業者認為，現在還是面臨缺地問題，主要作法是擴建現有產能，或透過集團、外包產能支援，但人力方面問題較大，除勞動力需要解決，中階管理人員數量不足，更是大問題。

據了解，目前台廠在中國設廠，中階產線管理人員多使用當地陸幹，但中國管理人員無法來台，國內人才又需花時間起碼 3-5 年時間培養，短期恐面臨空窗期。

相比之下，越南針對中國管理人員沒有限制，加上零組件等供應鏈相對完善，銷歐美也有競爭力，可望成為美中貿易戰下的最佳戰略位置。