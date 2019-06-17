歐股盤前─市場關注Fed會議 指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed)6 月會議本週登場，預計於美東時間 19 日(台北時間 20 日凌晨 2 時) 公布利率決策；今(17) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週一下午 2 點 41 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.15%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.83%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.10%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.07%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.051%，深證成指下跌 0.59%；南韓 Kospi 指數下跌 0.33%，日經 225 指數上漲 0.034%；台股收漲 5.87 點，至 10530.54 點。

受美中貿易爭端、華為禁令等因素影響，晶片大廠博通將全年營收預測調降 20 億美元，衝擊晶片類股；上週五，費城半導體指數收跌 2.6%；標普 500 指數收跌 4.66 點 (0.16%)，至 2886.98 點；道瓊工業指數收跌 17.16 點 (0.07%)，至 26089.60 點；那斯達克指數收跌 40.47 點 (0.52%)，至 7796.66 點。

美國總統川普將於當地時間 18 日，正式展開競選連任造勢活動；他日前於推特發文，稱美國經濟正在創紀錄，若 2020 年由他以外者接掌白宮，美股恐面臨前所未見的大崩盤。

美國商務部長羅斯週日接受媒體專訪時指出，若川普和中國國家主席習近平於月底的 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤，雙方可能就恢復貿易談判一事，達成一致意見；值得注意的是，「川習會」能否敲定，仍在未定之天。

Fed 預計於美東時間 19 日下午，公布利率決策，外界預估，利率區間將維持在 2.25% 至 2.5% 不變，重點在於，決策聲明是否透露與降息相關的線索。

歐洲央行 (ECB) 將召開年會，針對經濟成長疲軟、貿易情勢緊張等情況，檢討現行貨幣政策；ECB 總裁德拉吉預計於台北時間 18 日凌晨，發表開幕演說。

印度自當地時間 16 日起，對杏仁、胡桃、蘋果等 28 項美國輸印商品加徵關稅，報復川普政府終止關稅優惠一事。