美國國務院官員：華為禁令不會動搖

據報導，一位美國國務院官員表示，儘管美國總統川普曾提出將華為納入與中國未來貿易協議的可能性，但美國對於華為的禁令不會動搖，也不會讓該公司參與美國新一代通訊網絡建設。

「我可以向你們保證，就我們的通訊網絡和美國而言，我們不會讓不受信任的供應商參與其中，甚至破壞我們國家安全。」 美國國務院雙邊和地區事務主任 Jonathan Fritz 表示。

在今年 5 月份，美政府以國家安全為由將華為列入出口管制的黑名單當中，然而隨後川普總統曾表示，「華為有可能納入與中國簽訂的某種貿易協議當中」。對此，Fritz 表示：「這可能是其他一些和華為有關的事情，和目前所祭出的禁令無關。」

Fritz 強調，美國在網絡安全方面的立場「絕對清晰」，並且他認為在未來相關的立場也不會有任何改變。

佛羅里達州共和黨議員 Marco Rubio 和維吉尼亞州民主黨人 Mark Warner 表示：「華為不應該被用作貿易談判的籌碼。允許華為參與美國的通訊基礎建設對我們的國家安全是有害的。儘管我們政府盡最大努力說服其他國家同樣禁止華為參與 5G 網路建設，但總統川普先前的言論卻加劇了這些擔憂。」

近期以來美國政府持續敦促盟友國禁止華為和其他中國電信公司參與 5G 網絡建設，並曾威脅要切斷不參與封殺的國家與美國的情報共享。此外，美國司法部也起訴華為盜竊商業機密，並正在對該公司財務長孟晚舟提起刑事訴訟。