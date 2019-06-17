華為內部評估：海外智慧型手機銷售將大跌40%至60%

在美政府祭出禁令之後，谷歌、英特爾、高通、博通等美國科技大廠為配合政策皆陸續中止對華為的關鍵零組件供貨，市場預計，在谷歌暫停與華為的業務後，華為新的手機將無法再使用或更新谷歌的軟體和技術系統服務，包含 Android 作業系統等，預期將對華為智慧型手機銷量帶來重大衝擊。

如今，消息人士更指出，華為已經預期今年海外的智慧型手機銷量恐將下跌一半以上，知情人士透露，華為內部評估今年海外智慧型手機銷量將下跌 40% 至 60%，總數量減少到 4000 萬至 6000 萬部。

知情人士透露，華為內部正在評估並探索各種其他的選擇。而該公司的新手機「榮耀 20」恐將直面這個衝擊，該機預計於 6 月 21 日開始在歐洲部分地區開始銷售，包括法國和英國，但華韋的高管們正在密切追蹤評估，如果銷售情況不佳，華為可能將停止向歐洲地區出貨，

與此同時，華為正在開發更多自家晶片和行動軟體，以減少對外國技術的依賴。華為也將自行開發移動設備操作系統以作為 Android 系統的替代品，但市場認為，該公司仍需要時間才能讓全球各地的 App 開發人員專門打造該系統的應用程式。

華為在 2018 年超越蘋果成為全球第二大智慧型手機製造商，但是面對如今的國際情勢，該公司正致力於轉為注重內銷。知情人士表示，華為的目標是在 2019 年在中國智慧型手機市場中占有一半的是市占率，以抵消海外市場的下滑。另一位知情人士表示，雖然中國整體智慧型手機市場正在萎縮，但華為希望通過投資行銷和擴大分銷渠道來增加出貨量。

華為在中國手機市場的市佔率 (圖片：彭博社)

TF International Securities 供應鏈分析師郭明錤在一份報告中曾表示，華為在的中國智慧型手機的市占率可能會增長至 45%，高於先前預估的 30%-35%，這歸功於川普禁令後的「更積極主動的銷售策略」。