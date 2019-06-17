庫克：科技公司需要對他們所創造的「混亂」負責

蘋果 (AAPL-US) 執行長 Tim Cook 在週日 (16 日) 美國史丹佛大學的演講中表示，矽谷的科技公司需要對他們所造成的「混亂」負起責任。

報導中指出，雖然庫克沒有特別點名個別公司，但他在演講中提到了「數據洩露」、「隱私侵犯」等詞，也提到了先前傳出醫療詐欺事件的新創松 Theranos。

庫克表示：「近期以來，這個產業似乎以一些不太高尚的創新而知名，似乎可以在不承擔責任的情況下來獲得名聲。 現今每天都看到數據洩露、隱私侵犯、仇恨言論、假新聞以及用一滴血就能製造虛假的奇蹟。」

此外，他也說道：「任何人都應該這麼認為，如果你建造了一個混亂的工廠，你就無法避免的需要為造成的混亂負起責任。」儘管沒有指名道姓，庫克似乎在暗指谷歌 (GOOGL-US)，臉書 (FB-US) 和其他涉入用戶數據濫用和隱私議題的公司。

蘋果 (AAPL-US) 曾經強調，隱私是 iPhone 的一項重要功能，近期該公司發布的一項以隱私為重點的登錄功能服務，名為「Sign in with Apple」，將與谷歌和臉書在登入功能市場中競爭。

另一方面，庫克也指出，如今的數位監控的議題已經威脅到了科技創新，需要受到控制。「如果我們生活中的一切都可以被駭客攻擊，收集、出售、甚至洩露，人們還覺得很正常可被接受，那麼我們失去的不僅僅是數據、我們更失去了做人的自由。」庫克說道。