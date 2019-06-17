憂貿易戰衝擊需求 國際油價跌逾1%

市場對貿易爭端衝擊石油需求的擔憂情緒，削弱了油輪襲擊事件對油價帶來的刺激，今 (17) 日國際油價挫逾 1%，布蘭特原油跌破每桶 62 美元。

台北時間週一晚間 8 點，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.02%，至每桶 61.38 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.05%，至每桶 51.96 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

受美中貿易戰影響，中國 5 月工業產出成長僅 5%，創 2002 年以來最低增幅，加深了市場對油市需求前景的擔憂。

另一方面，為報復美國政府終止給予關稅優惠，印度自當地時間 16 日起，對杏仁、胡桃、蘋果等 28 項美國輸印商品加徵關稅，等同宣告美印貿易戰開打。

此外，國際能源署 (IEA) 上週發布報告稱，受貿易緊張情勢影響，經濟前景堪憂，恐影響石油需求，因此連續第 2 個月，下修全球石油需求成長預估。

IEA 報告將 2019 年全球石油需求成長下修 10 萬桶，至每日 120 萬桶；預估 2020 年全球石油需求成長，可望回升至每日 140 萬桶。

值得注意的是，OPEC 上週發布的月報，也強調美中貿易緊張情勢，恐導致經濟成長趨緩、石油需求下滑，OPEC 上月石油產量續降，創 2014 年 6 月以來新低。

OPEC 報告指出，5 月 OPEC 石油產量，平均每日減少 23 萬 6000 桶，至 2988 萬桶，是 2014 年 6 月以來，首度低於 3000 萬桶。