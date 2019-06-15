能源盤後—中東緊張抬升油價 但需求前景疲弱 本週仍收低

週五 (14 日) 交易，原油期貨價格再收高，前一日霍爾木茲海峽附近兩艘油輪遭遇襲，引發市場擔憂全球石油流動中斷。

儘管週四已經收漲 2% 以上，週五又續揚，但原油期貨本週仍收低，係因中美貿易緊張局勢持續令人預期能源需求放緩。國際能源署 (IEA) 週五公布報告，下修了全球石油需求成長預期，並稱現在的供應量對應成長已「充足」。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「地緣政治的不安將為價格提供普遍支持，且依據事件嚴重程度，可創造更高的漲勢，但另一方面，供需的基本面持續惡化。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.4%，收每桶 52.51 美元，前一日漲幅 2.2%，但因難以彌補週三 4% 跌幅，所以最前月契約本週仍收低 2.7%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 70 美分或 1.1%，收每桶 62.01 美元，前一日漲幅 2.2%，本週仍收低 2 %。

週四 2 艘油輪在霍爾木茲海峽附近遭破壞，令人擔憂霍爾木茲海峽的運輸恐遭中斷，因該海峽是一條狹窄的水道，被視為世界上最敏感的原油運輸阻塞點。

美國國務卿 Mike Pompeo 指責伊朗策劃了一系列對油輪的攻擊，目的是要制肘美國放寬制裁。

天然資源公司 Fortem Resources 執行長 Marc Bruner 表示，「基本上，伊朗試圖在不戰爭的情況下，刺激空頭。毫無疑問，未來幾個月這將是一個令人討厭的局面。」

「直到美國大選前，中東將會出現不穩定的局面，這將反映在緊張的石油市場上，在此之前，我們會到看一個向上趨勢，油價大概會漲 10%-15%。」

石油市場報告

IEA 週五公布報告，連續第二個月下修今年全球石油需求的預期，理由是全球經濟放緩。IEA 將石油需求成長預期自前月估計的 130 萬桶 / 日，調降至 120 萬桶 / 日。

OPEC 也同樣下修今年全球石油需求成長的預期。

IEA 報告指出，「要滿足預計的需求成長，不太可能有問題，非 OPEC 國家就提供了充足的供應量，其中今年供應量增加的 190 萬桶 / 日裡面，美國石油就佔了 9 成。」

針對 202 年，IEA 稱石油需求預計上升到 140 萬桶 / 日，OECD 內的非 OPEC 成員國是需求成長的主力，但 OECD 國家也大量貢獻了 52 萬桶. 日，因美國產量增加且經濟成長加速。」

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