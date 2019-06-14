落實金金分離 公股退出開發金董事會 民股全拿

開發金 (2883-TW) 今 (14) 日舉行股東會，順利完成第七屆董事改選，今年選出 9 席，包括一般董事 6 席、獨立董事 3 席，選舉結果台銀並未當選，因此由開發金新董事會由民股全拿，這也是開發金成立以來，公股首次全面退出董事會。

開發金表示，台灣銀行因為配合「金金分離」政策，未積極投入開發金董事選舉，而開發金也因為尊重台銀，未像往年主動支持台銀代表人參選董事，因此有了此選舉結果。

開發金 9 席董事包括：一般董事張家祝、王銘陽、郭瑜玲、魏寶生及許道義，自然人董事楊文鈞，及 3 席獨立董事杜紫軍、林修葳及戴興鉦；會中並通過每股配發 0.3 元的現金股利。

開發金隨即於下午召開董事會，推選張家祝續任董事長。開發金也同時宣佈幾項子公司重大人事異動案，分別是：凱基銀行新任總經理曹慧姝、中華開發資本新任總經理 William Ho 及凱基證券新任副董事長 Osama S. Abbasi。

此次開發金因應策略發展需要，調整關鍵人才佈署並延攬多位具有國際經驗的經理人加入經營團隊，代表開發金在確立銀行、保險、證券及資產管理四大引擎的發展架構後，戰鬥部隊整裝到位，未來將以海外布局及加速國際化做為業務發展策略，帶動新的一波業務成長動能；跨出此步除了符合政府政策方向，也是開發金未來業務成長的重要關鍵。