【華冠投顧】台股量縮下跌-36點!反彈結束了嗎?下週盤勢如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 8936 國統、4401 東隆興、3545 敦泰、4994 傳奇、3037 欣興

台股盤勢分析:

拉高結算

走了一個『反送中』，又來一個『油輪爆炸』。台北股市早盤下跌 - 14 點開出，雖然上半場二度由黑翻紅；但是下半場依舊在台積電的壓抑下，指數震盪走低，終場小跌 - 36 點作收，收在 10524 點，成交量 842 億。

台北股市今天欲振乏力，僅管結構面沒有改變；但是一下『反送中』、一下『油輪爆炸』，導致連二天出現『利空測試』的情況。 整體來看，外資在利空衝擊下合計賣超百億，本周依舊小幅買超約 9 億；而本周指數還是維持上漲 + 115 點。顯示多頭量能持續在加溫中，所以『壓縮的小皮球』可望持續強彈。

展望下星期，台股即將面臨台指期貨結算；短線上，外資沒有理由拿石頭砸自己。因此，我們研判下星期可望『拉高結算』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

1541 錩泰、4979 華星光、1809 中釉、8404 百和 KY、8358 金居、9938 百和… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5529 志嘉、5340 建榮、3015 穩懋、3535 晶彩科、3661 世芯 KY、2345 智邦、3455 全新… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。