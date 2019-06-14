【倫元投顧】看法不變，區間震盪等待G20結果

◆盤勢分析

市場觀望等待月底 G20 美中貿易談判結果，台股今天持續在台積電領跌下，指數以下跌 36 點收在 10524 點，成交量為 839 億。

一、下週三台指期結算、下週四清晨 Fed 開會可能重申偏鴿訊息、以及下週五美股四巫日，所以短線看法不變，除非提前確認 G20 美中談判無結果，否則短線應仍是在月線~ 季線間狹幅震盪機率高。

二、波段而言就看 G20 美中貿易談判結果而定，首先看習近平有無出席 G20？若確定不出席，等於宣告談判提前破裂，就看川普敢不敢立即宣佈全面課稅。若習近平出席 G20，以目前消息面判斷，美中要達成協議機率約 15%，所以台股要直接站穩季線上攻 11000 的機率目前仍較低。較有可能是 3000 億暫緩課稅、雙方繼續談判約 50%，如此可能類似去年 11 月底川習會後，短線反彈但波股還要探底打底。或是談判破局全面課稅立即生效機率約 35%，那就和 5 月初一樣，直接重挫一波下去破萬點再說了。

三、個股操作部分看法亦不變，若 6 月底美中無法達成協議，現在季線上下做多、就等於前陣子在 11000 上下做多一樣，冒著談判失敗的大風險在追逐小利潤，特別是受美中貿易戰影響較大的電子股。至於先前抗跌強勢的金融股和部分傳產股，也陸續見高轉弱進入整理中。所以要嘛等確認美中達成協議，我們進場做多，不然就是靜待美中沒達成協議，再殺一波下去，待落底我們再進場撿便宜。

王信傑 分析師

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