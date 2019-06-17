【永豐期貨】台指選擇權盤前－資金回流金融股 台股量縮震盪收黑

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌 0 點至 10528 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.33 點，電子期轉為正價差 0.47 點，金融期逆價差縮至 - 0.87 點。現貨部分，三大法人賣超 26.28 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 142 口至 12027 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 298 口至 41161 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1405 口至 7513 口。

美股周四四大指數終結連二跌反彈收高，國際油價強彈帶動相關個股推升指數走高，但美股盤後博通下修財測導致盤後大跌連帶拖累週五美股電子盤開低。台指期早盤受到美股反彈帶動小幅開高，但現貨開盤後台積電受博通調降財測影響以下跌 1.5 元開出，也導致現貨直接開低加上蘋概股除鴻海外多數出現拉回帶動大盤早盤始終壓在盤下震盪，陸股開盤後迅速翻黑也拖累台股盤中反彈無力，且大盤盤中預估量能低於 800 億元更使得全日僅在狹幅區間震盪，所幸電子股壓回資金再度回流金融傳產股力撐盤勢，加權指數終場以 10,524.67 點作收，下跌 36.34 點，成交量 839.86 億元。技術面來看，周五指數日 K 連二黑且回測 10 日線支撐，日 KD 指標高檔死亡交叉向下，且近期量能在 10600 點以上反出現觀望，指數短線轉為區間震盪架構，建議短線可在季線與半年線間來回操作並嚴設停損。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 降至 1.06。VIX 指數小漲 0.07 至 14.52。更細部從 OI 狀況觀察，可以發現 Call 的 OI 在 10600、10700 的合約分別高達 3.5 萬與 3.7 萬口，也顯示月結算前此區的上檔壓力相對較重。 (永豐期貨研調)



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