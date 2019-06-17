【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到博通下修財務預測影響，週五費城半導體指數大跌超過 2%，台積電 ADR 更大跌超過 4%，導致台股開盤隨即下跌，不過受到電子類股中的 5G 概念股止跌回升，前波弱勢的被動元件也呈現大漲，在電子類股止跌回升，金融及傳產類股上漲撐盤影響下，終場台股小幅上漲 0.06%。

《國際金融市場焦點分析》

本週美國聯準會將舉行利率決策會議，加上月底 G20 峰會上的川習會能否如期舉行仍未確定，導致市場觀望氣氛濃厚，不過在資金外流風險升溫下，市場預期人行將有望擴大寬鬆，支撐經濟下滑之風險，帶動 A50 指數早盤上漲，惟午後受到安控股、白酒類股及家電類股表現疲弱，使得 A50 指數漲幅壓回；美國零售數據止跌回升，經濟下滑擔憂預期減緩，帶動美元指數週五止跌回升。

《國際商品市場焦點分析》

繼 OPEC 下修今年全球石油需求成長的預期後，IEA 週五公布報告月報，也連續第二個月下修今年全球石油需求的預期，由前月估計的 130 萬桶 / 日，調降至 120 萬桶 / 日，原因是由美中雙方引方的貿易衝突，對全球經濟帶來下行風險，且預估非 OPEC 國家的石油產量增幅即可滿足目前需求，不過美國指責伊朗需為週四 2 艘油輪在荷姆茲海峽遭破壞負責，地緣衝突風險升溫支撐油價收高。

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