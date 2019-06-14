亞馬遜Alexa設備記錄並儲存兒童聲控內容 遭美國聯邦法院提告

根據《西雅圖時報》報導，本週有不少針對亞馬遜 (AMZN-US) 的訴訟，聲稱該公司的智慧揚聲器 Alexa 在未經同意錄下兒童的聲音，至少在違反了 8 個州的法律。

西雅圖聯邦法院週二 (12 日) 代表一名 10 歲的麻州女孩提起訴訟，指稱「Alexa 經常在沒有得到他們同意或父母同意的情況下，錄下和記錄數百萬名兒童的聲音。」另一件幾乎相同的訴訟是在同一天加州高等法院代表一名 8 歲男孩提起的。

這些尋求集體訴訟的聯邦投訴指出，Alexa 設備通常在有人用「關鍵字」啟動器材後，就記錄並傳輸之後所說的任何內容；這些闗鍵字通常是「Alexa」，也也可以是「Echo」或「亞馬遜」。然後，該公司慣例包括儲存「用戶語音的永久紀錄」，無論發話者是誰，是否是購買設備者或安裝 Alexa App 。

訴訟聲明指出，雖然該系統能夠透過各自的聲音辨別個別發話者，但亞馬遜大可告知尚未同意實際被錄音的用戶，然後再請求獲得他們的許可。這樣的話，對未經同意的用戶，像是未成年子女，其聲音就不會被錄下並永久儲存，但亞馬遜並沒有這麼做。

投訴指出：「Alexa 並沒有這樣做。」「亞馬遜從警告未經註冊的用戶 Alexa 正在創建他們與 Alexa 互動的錄音檔案，更不用說獲得他們的同意了。」

該訴訟聲稱這違反了佛州、伊利諾州、密西根州、馬里蘭州、麻州、新罕布什爾州、賓州和華盛頓州的法律，所有這些州都要求無論年紀大小，都必須獲得同意後才能錄音。這些案件正在為兩名原告以及其他被邀請加入 8 州和加州集體訴訟的客戶尋求賠償。

加州的訴訟提到，除了一般的隱私問題，「不須太多想像力，就會讓人關注亞馬遜正在為數百萬兒童開發聲紋辨識，這可能讓該公司甚至可能是政府追蹤兒童使用 Alexa 的情況。這些設備位於多個地點，並且將這些用途與關於孩子生活的大量詳細訊息相匹配，包括他們向 Alexa 詢問家中使用產品的私人問題。」

亞馬遜則發表聲明表示，「亞馬遜長期致力於保護客戶及其家人的信任，我們制訂了嚴格的措施和協議來保護他們的安全和隱私，」「對於有孩子的客戶，我們在 Alexa 上提供免費服務 FreeTime，功能有家長控制和家庭學習和娛樂的方式。」

然而，該公司還在針對兒童的隱私披露中指出，「在某些情況下，我們可能知道某個孩子正在使用我們的服務。在這些情況下，兒童可能會分享，我們可能會根據《兒童線上隱私保護法》收集需要經過父母同意的個人訊息。」

根據今年稍早《The Verge》引用的亞馬遜數據報導，全球已售出超過 1 億台 Alexa 設備，其中包括內置 Alexa 的 150 多種產品，以及與 Alexa 合作的 28000 多種智慧家居設備。

亞馬遜、谷歌 (GOOG-US) 和臉書 (FB-US) 等科技巨頭已越來越多地關注如何收集和使用消費者的個人訊息，以及有多少聲控智慧助理正在傾聽用戶的聲音。例如，去年 12 月，一名德國男子要求 Alexa 播放他自己活動的錄音時，卻不小心收到了一個完全陌生人的 1700 個音頻文件。亞馬遜發言人當時表示，「這個不幸的案件是人為錯誤和個別案件的結果。」