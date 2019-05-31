「新債王」岡拉克：美債息率可能已觸底

知名對沖基金 DoubleLine Capital 創辦人，有「新債王」之稱的岡拉克 Jeffrey Gundlach 表示，近期美債價格飆升、殖利率倒掛，目前美債殖利率已觸底，他於週三 (30 日) 在推特上指出，美債價格如此劇烈的大漲，主要是因為投資人的從眾心理。

身為 Doubleline Capital 創辦人的 Jeffrey Gundlach 推文指出，今日到期的美債價格和衝頂回落的價格一致，「買家很快就會後悔」他在推文中寫道。

債券王 Jeffery Gundlach 推特 (圖片: 推特)

美債價格與殖利率成反比，美債殖利率若回穩，表示近期因利率帶來的金融市場波動，可能很快會結束。

5 月份 10 年期美債殖利率下跌約 25 個基點，投資人在整個 5 月份都在尋求防禦措施，拋棄股票，轉而支持有可靠回報的公債市場。

10 年期美債上漲至 2.264%，週三 (29 日) 觸及近 20 個月低點 2.21%。儘管如此，殖利率曲線仍然倒掛，美國 3 個月國庫券來到 2.36%。

10 年期美債殖利率走勢 (圖片: Investing)

近來美中貿易戰仍繼續升溫，川普甚至暗示有延長貿易戰的可能，中國則放黑話要以限制稀土回報美國，加上歐洲出口疲軟，投資者紛紛拋售股票，轉而支持公債。

然而，如果 Gundlach 是對的，投資者對美國債券的需求可能會很快消退，由於美股下跌 5.5%，最終會讓一些交易者重新回到股市。週四 (30 日) 上午股指期貨開盤略高，殖利率全線走高，似乎暗示著這種情況。

據其網站稱，Gundlach 以其在固定收益市場的投資敏銳度而聞名，在 DoubleLine 管理超過 1,300 億美元的資產。本月告訴他 CNBC，未來股市可能陷入熊市。