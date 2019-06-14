三菱MRJ正式更名SpaceJet、將投入美國市場專屬機型研發

日本三菱重工業 (7011-JP) 旗下，正如火如荼進行日本國產噴射客機研發的「三菱航空機」在 13 日表示，目前已進入試飛階段的區域航線噴射客機「Mitsubishi Regional Jet，MRJ」，將正式改名為「Mitsubishi SpaceJet」。

(圖片：Investing.com)

未來系列機種的名稱都將以「SpaceJet」的稱號來作命名，以強調其客機的空間 (Space) 都較其它同級競爭對手要來的寬廣，並保留「Mitsubishi」(三菱) 這公司名稱。

除此之外，三菱航空機也於日前 (6 月 7 日) 在日本名古屋的記者會上宣布，為配合美國市場的需求，將投入載客量較小的 70 人座新型客機研發。而這也是繼原本開發中的 90 人座客機後，該公司所投入研發的第二款噴射客機。

而為了區分這兩款載客量不同的機型，該公司將標準型的 MRJ90(標準座位席數 88 席) 命名為「SpaceJet M90」，而短體機身的 MRJ70(標準座位席數 76 席) 則被命名為「SpaceJet M100」。

其中為了美國市場需求而特別設計的「SpaceJet M100」，未來將分為 3 種等級，座位席數也從 65 ~ 76 席不等。而在單一等級上，其座位最多可達 88 席。這款客機的設計，也是為了符合在美國人稱「Scope Clause」，這個屬航空公司與機師公會間契約的一部分，於區域航線的機材大小、重量，以及載客席數上所作出的規定。

而在法國當地時間 6 月 17 日展開的全球最大航空展，第 53 屆巴黎航空展 (International Paris Air Show) 中，三菱也將展出 Mitsubishi SpaceJet 的客艙內部實體模型，以及用於 SpaceJet M90 測試飛行的第 3 號機 (飛機註冊編號：JA23MJ)。