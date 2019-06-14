恐中興通訊禁令重演！美參議員：華為不能當作對中貿易談判的籌碼

美國民主黨參議員華納（Mark Warner）週四表示，美國與中國進行貿易談判的時候，不應拿華為當作籌碼。

華納是參議院情報委員會副主席，他與佛羅里達州共和黨議員 Marco Rubio 致信國務親 Mike Pompeo 和美國貿易代表 Robert Lighthizer，對華為電信硬體的安全性和隱私風險提出警告，並對美政府是否會為了貿易談判，而對華為做出讓步表達「深切關心」。

「如你所知，中國電信設備構成威脅，因為隨著能源基礎設施、運輸網路和其他關鍵功能移至 5G 網路後，會多出數百萬台物聯網 (IoT) 設備可連網，情報和軍事官員評估只會變得越來越尖銳敏感。」華納和 Rubio 寫道。

他們主張，「在貿易談判中，華為是怎樣也不能拿來作為討價還價的籌碼，反過來，美政府應該要加倍努力，提供盟友令人信服的數據，讓他們知道花費在中國電信設備長期網路安全與維護成本大於短期節省下來的錢。」

這封信的時機是因為川普總統週一重申，華為是一大威脅，但可以包裹進貿易談判內討論。華納和 Rubio 引述川普 5 月時的說詞，當時川普稱華為「非常可怕，但可以用某種形式或某個部分包裹在貿易協議內。」

目前美國商務部已將華為列入限制美國技術出口至該公司的「實業名單」，美國也戮力說服其他國家不要使用華為的 5G 基礎設施設備。

華納和 Rubio 認為，美政府說服盟友的努力遭人質疑不夠誠懇，他們引述歐洲政府的擔憂，稱美政府可能會「態度軟化以取得一些貿易談判上的好處」，一如去年 6 月美政府與中興通訊達成協議，解除了為期 7 年的技術出口禁令那樣。

美國國務院和貿易代表辦公室沒有立即回覆置評請求。